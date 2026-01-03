自由開講》從刀具到煙霧彈 公共風險管理應改進

◎ 張商陽

台北車站、台北捷運中山站附近近日發生隨機攻擊殺人事件，地點在人流最密集的大眾運輸樞紐。警方說明，嫌犯使用了刀具，並投擲煙霧彈，並非臨時起意。多數討論仍停留在犯案動機與心理狀態，但這樣的提問，其實避開了一個更關鍵的制度問題：在公共空間中，這些高風險物品，為何長期缺乏清楚的管理界線。

近日於台北車站、台北捷運中山站，發生男子丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人事件。（資料照）

刀具是最明顯的例子。在多數民主國家，早已不再爭論刀具是不是工具，而是直接管理刀刃長度與攜帶情境。在公共場所，超過一定長度的刀具，本身就被視為風險，不需要等到行為發生，才回頭追問用途。台灣卻仍高度依賴事後認定，平時幾乎不畫線，出事才追究，等於把公共安全完全押在事後反應。

煙霧彈的問題更為清楚。煙霧不是抽象概念，而是化學物質造成的視線遮蔽與呼吸道暴露。在密閉或半密閉的公共空間，這類裝置足以引發恐慌、阻礙逃生、延誤救援，並放大傷害後果。國際上多半將煙霧裝置視為具公共危害性的化學風險，透過分級管理、強制標示與使用場域限制來處理；台灣卻長期處於灰色地帶，平時不管，事件發生後才倉促定性。

至於槍枝與改造裝置，國際趨勢也早已從外觀判斷，轉向管理槍口動能。以焦耳衡量風險，強制標示性能，跨過門檻就改變法律性質，改造後超標同樣納管。這套邏輯管的是物理後果，而不是使用者的意圖。台灣則仍多半交由鑑定與法院在事件後判斷，市場端與行政端缺乏清楚、可預期的界線。

把這些案例放在一起，問題其實很單純。刀具就管理長度，煙霧彈就管理化學物，槍枝就管理動能。這些都是可量化、可驗證的指標，不涉及思想審查，也不需要揣測動機。真正需要被管理的，從來不是人心，而是可預期的物理風險。

煙霧彈的問題更為清楚，國際上多半將煙霧裝置視為具公共危害性的化學風險採分級管理，圖為SG仿真版煙霧彈。（資料照，民眾提供）

關鍵差別，不在於管制嚴不嚴，而在於管理時點。多數國家選擇在行政階段就畫清界線，讓風險在事件發生前就被限制；台灣卻習慣把界線留給事後鑑定與司法認定，等於默許風險在平時自由流動。

風險能被量化，卻選擇不管理，結果就只能在事後管理傷亡。這不是自由的代價，而是制度的怠惰。

（作者為自由評論者）

