自由開講 》把制衡說成 「獨裁」 才是真正的民主危機

◎ 嶼明

在民主國家，權力若不受控制，便是獨裁之始。因此，民主制度的核心從來不是「誰贏得多數」，而在是否存在有效的制衡與責任機制。這套遊戲規則，就寫在憲法裡。依照憲政設計，當五院之間出現衝突，總統得行使院際調解權進行協調；當立法院通過的法律，行政院認為無法執行，行政院長可以選擇不副署，並承擔被倒閣、賭上政治生命的風險。這些制度安排，正是民主體制面對衝突時的合法解法，而非任何形式的獨裁。

行政院強調已窮盡一切憲政救濟途徑，院長卓榮泰（中）基於「憲法」賦予的權責，堅定作出不副署的決定。（資料照）然而，令人憂心的是，近來藍白兩黨卻不斷將這些「依法運作的憲政機制」，貼上「獨裁」、「專斷」的標籤，進行政治動員。這樣的語言操作，並非監督政府，而是在否定制衡本身的正當性。一旦所有制衡都被污名化，民主就只剩下不受約束的多數暴力。問題可以很簡單地反問：如果立法院真的可以不受任何制衡，那何不乾脆立法廢止行政院長與總統的職權，讓權力完全集中？答案顯而易見，因為這樣做違憲，也會立刻暴露其反民主本質。正因如此，才會選擇以技術性修法、程序輾壓與語言偷換的方式，逐步削弱制衡，卻又不敢承擔公開否定憲政的政治責任。

行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲（左四）、王鴻薇（左二）、徐巧芯（左三）、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍（右二）23日到監察院外開記者會，對卓榮泰提出彈劾。（資料照）值得警惕的是，這種操作路徑，正符合敵對勢力中共長期操作的「利用民主反民主」模式：不是否定民主制度，而是占用民主語言、操縱民主程序，讓民主在內部自我失能。當立法院的行為，在效果上不斷削弱司法、架空行政、否定憲政責任，人民自然有權提出最嚴肅的質疑。

在民主國家，批評政府是權利，但破壞憲政底線，則是對民主本身的傷害。把制衡說成獨裁，不會讓民主更安全，只會讓權力更無拘無束。台灣社會必須清楚辨識：真正的民主危機，從來不是制度依憲法運作，而是有人試圖拆掉憲法，卻還高喊自己在「反獨裁」。

請繼續往下閱讀...

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法