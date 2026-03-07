自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之三：如何當好一名中國間諜？

台灣出國留學生不少，但是基本只和留學生組織來往，和駐外單位的關係並不緊密，而中國大使館則完全是另一種層級的怪物。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/03/07 13:30

◎ 沈榮欽

海外中國間諜的指揮部在哪裡？中國間諜最常使用的身份是什麼？

答案分別是「大使館」和「記者、商人和學生」。

沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之三：如何當好一名中國間諜？中國間諜最常使用的身份，是「記者、商人和學生」。（取自貼文）

台灣出國留學生不少，但是基本只和留學生組織來往，和駐外單位的關係並不緊密，而中國大使館則完全是另一種層級的怪物。

例如中國在各校設有「中國學者學生聯誼會」（中學聯），將所有中國教師、學生、助教、訪問學人等聯合起來，而負責協調指揮的就是中國大使館或領事館。

中國擬在倫敦興建新的超級大使館，各界質疑不斷。（路透檔案照）中國擬在倫敦興建新的超級大使館，各界質疑不斷。（路透檔案照）

或許是源自國內的經驗，中國學生對於監視並不反感，他們也希望和大使館保持聯繫，以便能獲得推薦信、活動經費、獎學金與人際關係。

舉一個真實發生的例子。某位出身自西藏的移民競選學生會長時，就遭到中共大使館利用該校學生用各種或明或暗的手段反對，中學聯在這時候就扮演重要的角色。

另一個和中學聯有關的例子是，西藏民主人士到校演講時，該校中國學生出席刻意破壞演講，即使因此被趕出演講廳也不在乎。當地記者聽到中國學生彼此的對話，才知道原來是大使館組織學生前來破壞演講，而且會彼此監視有誰沒到場，並記錄表現。刻意破壞演講者會被大使館視為表現良好，所以他們對自己粗魯的行為不僅毫無愧意，反而因有所表現而感到高興，最後這件事情被記者大幅報導。

西藏民主人士到學校演講時，該校中國學生出席刻意破壞演講，圖為西藏流亡政府的國旗「雪山獅子旗」。（路透檔案照）西藏民主人士到學校演講時，該校中國學生出席刻意破壞演講，圖為西藏流亡政府的國旗「雪山獅子旗」。（路透檔案照）

還有美軍基地附近訓練包括來自台灣的軍人時，發現附近有中國學生以觀星名義攜帶望遠鏡與照相機。總之，中國某些學生之活躍，是台灣學生所難以想像的。

中國學生間諜活動有時多到連當地政府都看不下去，一名留學生申請永久居留證時因此遭到拒絕，因為國安單位發現該名學生的學費是由中國政府所出，而中國大使館罕見提供證明讓該名學生不用到校上課。

比起學生，記者更是赤裸裸地擔任間諜工作，特別是來自那些和政府關係密切的媒體記者，幾乎每個人都有任務在身，因為記者身份讓他們得以接觸更多政客與政府機關，甚至孔子學院有些教師就是由新華社記者擔任。

紐約州審理中的兩任州長高級幕僚孫雯（Linda Sun）案，我們也有似曾相似之感。

沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之三：如何當好一名中國間諜？美國前紐約州長辦公室華裔幕僚孫雯（右）與丈夫胡驍（左）2024年9月被控違反外國代理人登記法，涉嫌洗錢、詐欺等罪被起訴。（路透檔案照）

孫雯幼年自中國移民美國，涉嫌於州政府任職期間，阻止紐約州與台灣駐處雙方官員會面，拒絕前總統蔡英文到訪期間，辦事處提出的晚宴邀請，未經同意提供中國省政府訪問邀請函等，並透過職權獲得好處，她在長島和夏威夷均有豪車和豪宅。

例如2024年7月，聯邦探員突查孫雯夫婦在長島的住所，查獲了勞力士手錶和法拉利Roma跑車等奢侈品，檢察官稱這些是用來自中國的資金購買的。

同樣的事情加拿大的台僑也曾親身經歷過。台僑曾經和加國某政治人物往來關係良好，彼此溝通無間，後來該名政治人物從國會議員轉而擔任市長時，還曾經有一塊地讓我和台灣聯絡可以共同開發。但是自從該名市長的秘書換為一名由中國記者出身女性擔任之後，我們便很難連絡到該市長了。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書