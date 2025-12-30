自由電子報
自由開講》誰在消耗民主？ 從印太「混合戰」看台灣的安全盲區

2025/12/30 19:00

◎ 劉哲廷

當代衝突已不再以宣戰作為起手式。它更像一場長期進行的社會實驗：測試一個民主社會在資訊污染、制度磨損與恐懼管理下，能否維持理性與共識。印太地區正是這場實驗的前線，而台灣則被放置在顯微鏡下，接受全方位的壓力測試。

中國以軟實力成為2025年亞洲最大贏家，圖為Pop Mart的「醜萌」收藏品Labubu風靡全球。（路透檔案照）中國以軟實力成為2025年亞洲最大贏家，圖為Pop Mart的「醜萌」收藏品Labubu風靡全球。（路透檔案照）我們往往習慣以「軍事威脅」理解中國的擴張，卻低估了真正危險之處不在飛彈，而在於治理邏輯的輸出當硬實力成為背景噪音，軟實力與銳實力才是滲入日常生活的介質。經貿依賴、文化想像、輿論操作與代理人網絡，並非偶發現象，而是一套長期運作的政治工程。它不急於征服土地，而是耐心改寫社會對風險的感知，讓民主在「看似正常」中自行疲乏。

這也是為何所謂「混合戰」並非戰術名詞，而是治理問題。它逼迫民主國家重新思考：國防不只屬於軍方，安全也不只存在於邊境。水電、資訊、交通、選舉、司法與媒體，都是戰場的一部分。當假訊息能動搖選民信任，當滲透能削弱制度正當性，國家的脆弱點往往不是火力不足，而是社會過度相信自己「理所當然是安全的」。

他國經驗提供了清楚的警示。從東歐到南海，侵略之前往往先出現社會分裂與認知混亂。這不是巧合，而是策略：先讓人民彼此懷疑，再讓政府失去行動空間。因此，回應之道也不只是軍備競賽，而是制度韌性的競賽。能否在法制上清楚界定敵意行為？能否在司法與行政之間建立防線？能否培養不被情緒與謠言牽著走的公民社會？這些問題，遠比武器型號更具決定性。

國防安全研究院於去年12月16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請國內外專家學者與談，共商應處灰色地帶行動對策。（資料照，國防安全研究院提供）國防安全研究院於去年12月16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請國內外專家學者與談，共商應處灰色地帶行動對策。（資料照，國防安全研究院提供）台灣的處境尤其矛盾。一方面，我們被期待成為民主陣營的前哨；另一方面，內部卻常陷於「談安全就是製造恐慌」的自我審查。這種心態正是混合戰最樂見的成果：讓民主社會在自責中失語。真正成熟的民主，不是避免討論威脅，而是能在公開辯論中建立共識，知道哪些分歧是正常政治，哪些則是被刻意放大的裂痕。印太安全網絡的意義，也正在於此。它不是單一同盟的延伸，而是一種集體學習的過程：如何在不放棄自由的前提下，對抗不自由的手段。當威脅是跨國的，回應就不能只靠單一國家；當戰場是社會，防衛就必須是全民。

最終，這並非一場「我們會不會被打」的問題，而是一個更根本的選擇：我們是否願意為民主付出理解成本、制度成本與耐心成本。混合戰的殘酷在於，它讓投降看起來像是「回歸正常生活」。而真正的抵抗，往往發生在看不見煙硝的地方──在法律條文、公共討論與每一次拒絕被操弄的判斷之中。這正是台灣此刻必須守住的防線。

（作者為詩人、自由工作者） 

