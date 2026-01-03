自由開講》建構社會韌性 培養學生災害防救能力

◎ 郭復齊

日前臺北車站及周邊地區發生令人遺憾的突發傷害事件，此類事件提醒我們，在面對突如其來的危機時，社會大眾是否具備基本的緊急避難、防身應變與急救能力，往往攸關傷害能否被即時阻止與降低。在高級中等教育階段，全民國防教育課程中已具備災害防救與應變相關內容，引導學生認識並因應各類天然與人為災害，包括地震、火災、交通事故，乃至恐怖攻擊等情境，並培養如正確使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）等實作能力。這些教育內涵，正是建構全民防衛韌性不可或缺的一環。

學校應培養如何正確使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）等實作能力。（資料照）

然而，檢視引導學生投入防衛準備的誘因，卻有分配失衡，難以落實的困境。依據國防部及教育部有關役期折抵規定，學生參與災害防救等模擬演練，可折抵12小時軍事訓練；參與步槍實彈射擊，則可折抵8小時。近年來隨著軍訓教官功能與任務調整，多數學校已難以負擔實彈射擊所需的人力成本。以臺南地區為例，115學年度若辦理實彈射擊，各校須自行編組射擊指揮官、安全管制、槍枝與彈藥管制等人員，對不具備軍事專長的一般教師及學校行政人員難以負荷，導致參與意願普遍降低。

學生參與步槍實彈射擊，一般教師難負荷，圖為南投高中學生今年3月前往成功嶺營區體驗實彈射擊。（南投高中提供）

面對風險高度不確定的時代，全民防衛更應強化第一時間的救命能力。為真正落實全民防衛韌性教育，國防部與教育部有必要重新檢視役期折抵制度的政策設計，提升學生實質防災與救護能力。例如，可考慮鼓勵學生於高中階段取得心肺復甦術（CPR）、基本救命術（BLS）、基本創傷救命術（BTLS）、初級救護技術員（EMT-1）等專業證照，並納入額外役期折抵的認定範圍，使制度與實際社會需求相互對應。

同時，對於實彈射擊，國防部則應思考以部隊人力支援教育部及學校，負擔射擊指揮與安全管制等工作，提高參與意願；或調整比重，提供更多誘因讓學生具備災害防救的能力。

可考慮鼓勵學生於高中階段學習CPR（心肺復甦術）等技能，圖為南投縣衛生局實施訓練。（資料照，南投縣衛生局提供）

全民防衛韌性不是口號，而是制度選擇的結果。唯有讓教育內容、折抵誘因與實務條件相互結合，才能在災害來臨時，多一分準備、少一分傷害。

（作者為高中教師）

