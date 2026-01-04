自由開講》打人喊救人的話術 國台辦操作「反戰」包裝侵略責任

◎ Lin

以「反戰」之名掩護侵略威脅

針對苗博雅談及臺灣在戰時仍須維持基本社會運作，中共國台辦立即指控其「冷血、美化戰爭」，試圖將戰爭苦難的責任轉嫁給臺灣政治人物。然而，這種說法刻意迴避一個根本事實：當前唯一明確以武力威脅臺灣、拒絕放棄動武的，正是中共本身。國台辦所謂的「反戰」，實質上是將侵略者包裝成受害者的輿論操作。

「只要不侵略就不會有戰爭」的簡單真相

台北市議員苗博雅受訪反批國台辦，應該要習近平不要侵略台灣。（資料照）苗博雅直指，所有人都反對戰爭，但只有中共不斷對臺進行軍事恫嚇與侵略威脅。只要中共不發動戰爭，臺灣自然不會有戰爭。這番話直接戳破國台辦的敘事核心——中共一方面高舉「戰爭殘酷」，另一方面卻持續以武力作為政治工具，這正是典型的「做賊喊抓賊」。

從假訊息到官方定調的完整攻擊鏈

苗博雅進一步指出，此次事件並非單一回應，而是源自《今日海峽》捏造言論與不實梗圖，經社群與媒體發酵後，再由國台辦出面定調。這種由假訊息起手、官方話語收尾的操作模式，清楚展現中共對臺輿論戰的標準流程，其目的不在澄清事實，而在塑造「提醒防衛就是鼓吹戰爭」的錯誤認知。

請繼續往下閱讀...

製造寒蟬效應 才是中共真正利益

國台辦此番重砲攻擊，是中共試圖壓制臺灣社會對風險的正確認知，讓民眾對討論戰爭準備產生恐懼與自我審查。（路透檔案照）國台辦此番重砲攻擊，真正目標並非苗博雅個人，而是所有倡議「全社會防衛韌性」的聲音。透過將防災、備戰、應變能力抹黑為「冷血」、「沒人性」，中共試圖壓制臺灣社會對風險的正確認知，讓民眾對討論戰爭準備產生恐懼與自我審查。降低臺灣的應變能力，正是中共最符合自身利益的結果。

拒談侵臺意圖 反證其戰略心虛

國台辦全篇論述，始終迴避一個核心問題——中共是否有侵臺意圖。當北京不敢正面否認、不願承諾放棄武力，卻反覆指責臺灣「談戰爭不人道」，本身就構成最有力的反證。對臺灣而言，真正的生存關鍵不在迴避現實，而在正視威脅、強化實力，確保在任何情境下，社會都不會被恐懼與謊言癱瘓。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法