黑熊學院》呼籲於AED設備增設「止血包」 提升台灣公共救護資源與應變

大出血只有短短幾分鐘的黃金救援時間，由此可知，止血的急迫性並不亞於心臟驟停。目前台灣公共場所約有1.5萬AED，我們呼籲衛福部應「將止血包納入 AED 標準配備」，同時結合民防系統推廣止血教育。
黑熊學院

黑熊學院

2025/12/26 19:00

◎ 黑熊學院

黑熊學院理事長劉文（左起）民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、前員警石明謹共同呼籲改革方針：「救護器材補齊」、「警政通訊整合」及「專業訓練實質化」、「民間救護量能擴大」。（取自貼文）黑熊學院理事長劉文（左起）民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、前員警石明謹共同呼籲改革方針：「救護器材補齊」、「警政通訊整合」及「專業訓練實質化」、「民間救護量能擴大」。（取自貼文）1219台北隨機攻擊事件造成多人傷亡，對受害者與其親屬都是難以抹滅的傷痛。我們致以最深切的哀悼，也對伸出援手的民眾致上最高敬意。今日事發一週，學院理事長劉文、立委沈伯洋、吳沛憶，退休員警石明謹，共同呼籲幾個改革方針，包括：「救護器材補齊」、「警政通訊整合」及「專業訓練實質化」、「民間救護量能擴大」進行改革，避免類似傷害發生時錯失寶貴的搶救機會。

AED設備應再納入「止血包」

劉文表示，當隨機傷人案件發生時，警政與消防系統較難在第一時間就抵達現場，此時現場的善心民眾將可能成為第一線救護者。根據衛福部統計，去年國人十大死因中，「事故傷害」位居第七，年死亡人數將近七千人，其中「大出血」亦是常見原因。大出血只有短短幾分鐘的黃金救援時間，由此可知，止血的急迫性並不亞於心臟驟停。目前台灣公共場所約有1.5萬AED，我們呼籲衛福部應「將止血包納入AED標準配備」，同時結合民防系統推廣止血教育。

止血的急迫性並不亞於心臟驟停；圖為民眾學習如何使用止血帶。（資料照）止血的急迫性並不亞於心臟驟停；圖為民眾學習如何使用止血帶。（資料照）加強單位通訊整合與人力待遇提升

針對警力應變，退休員警石明謹直言，應避免個案懲處以及不必要的演練。演練若無法落實於日常，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。石明謹指出制度三大問題：第一，警察人力長期嚴重不足，必須透過減少無謂勤務與提升職場環境與待遇來解決；第二、應強化日常訓練，拒絕「表演型演練」。

最重要的一點是，各單位之間的聯繫並不順暢。例如中正一、鐵路警察、捷運警察三方的無線電沒有互通。這意味著，案件發生的當下無法即時聯繫。他呼籲各單位應拋棄績效本位善用現代科技建立系統達成通訊整合，才能針對緊急事件做出立即的反應。

跨部會協調與預算支持

立委吳沛憶（中）表示，AED的普及是過去民間與政府合作的良好典範，應依循此模式推廣止血設備。（取自貼文）立委吳沛憶（中）表示，AED的普及是過去民間與政府合作的良好典範，應依循此模式推廣止血設備。（取自貼文）立委吳沛憶表示，AED的普及是過去民間與政府合作的良好典範，應依循此模式推廣止血設備。同時也建議衛福部應繼續擴大補助緊急救護課程（如加壓止血與止血帶教學），未來能走進校園、走進社區。學院將持續努力推動民間防衛，期望政府一同增強台灣整體韌性，落實相關教育以挽救更多寶貴性命。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

