許美華頻道》馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事！

有人說鄭麗文口才很好很會講話，但問題是，當你站在極權獨裁的那一邊，還想盡辦法想要把家鄉賣掉，要把台灣人拖去當中國人，再好的口才、再會狡辯，都沒辦法在這場辯論比賽中勝出。

◎ 許美華

其實我覺得鄭麗文這樣很好！

到大學演講去嗆學生、嗆老師，講一堆沒人聽得懂的肖話，繼續用力把台灣推向中國，讓更多台灣人知道，國民黨就是要讓在座的各位都變成中國人！

國民黨主席鄭麗文（右）赴東吳大學演講，嗆學生、嗆老師陳方隅（左）。（資料照，本報合成）

我一直覺得，馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事。

請繼續往下閱讀...

要不是這樣，藍營怎麼會有人開始跳船？藍營主持人寶傑怎麼會被嚇到跳出來反對「一中憲法」，還連寫兩篇文，強烈表態「兩岸不是內政問題」？

最近兩天，鄭麗文去東吳大學演講的內容繼續延燒。

但怪異的是，網軍沒有替鄭麗文的論述辯護，反而是開始大量攻擊在現場提問的東吳大學副教授陳方隅，讓他成為新的稻草人，顯然他做對了什麼事，就請繼續加油吧。

有人說鄭麗文口才很好很會講話，但問題是，當你站在極權獨裁的那一邊，還想盡辦法想要把家鄉賣掉，要把台灣人拖去當中國人，再好的口才、再會狡辯，都沒辦法在這場辯論比賽中勝出。

這就是為什麼鄭麗文在跟東吳學生、老師Q&A對話時，會講出一堆完全沒有邏輯、自打臉，最後只好用人身攻擊對付提問者的原因。

當天除了東吳副教授陳方隅跟鄭麗文火線交鋒外，當天也有學生跟鄭麗文展開論戰。

知名政論節目主持人劉寶傑，跳出來反對「一中憲法」。（資料照，取自劉寶傑臉書）

其中一位游同學，一直追問鄭麗文，關於她說「普廷不是獨裁者，但卻說賴清德是獨裁者」這件事。

。。。。。。。

同學：你對獨裁者的定義，你剛沒有回答到問題。

鄭麗文：普廷是民主選舉出來的。他是他國領袖，我不希望對其他國家說三道四⋯⋯我不會評論普廷就是獨裁者，這不在我的評論範圍之內，普廷的人民當然有資格去評論他們國家的領袖。回到台灣，當我們在評論賴清德的時候，他是不是一心一意想要破壞台灣民主根基而想要，成為一個獨裁者，我當然可以這樣來挑戰他。

同學：你沒有回答我的問題，如果你不應該以黨主席的身分這樣說，那你應該說我不方便這樣說，而不是說普廷就不是獨裁者，那賴清德他到底是不是？

鄭麗文：你可以覺得賴清德是你心中⋯

同學：我是問你的想法。

鄭麗文：我的想法就是這樣，我已經告訴你了。

同學：你沒有回答我⋯

鄭麗文：你顯然對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。

同學：所以我要問你問題啊⋯

鄭麗文：你還有兩個問題是什麼？

同學：獨裁者的定義是什麼？

鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」，被東吳大學同學追問。（美聯社檔案照）

鄭麗文：你剛還有兩個問題。

同學：我也有問這個問題啊。

鄭麗文：我回答另外那個朋友的問題好了。

同學：你不回答我問題？？？？

。。。。。。

這位游同學事後在脆上發了一篇心情文，被瘋傳觸及爆炸，剛剛看已經破6萬讚了。

「我是昨天向鄭麗文提問的同學。

其實，我已經很長一段時間沒有碰政治了⋯

鄭麗文的演講當中，我請教他為什麼覺得「普廷不是獨裁者，但賴清德是獨裁者；你對於『獨裁』的定義是什麼？」

國民黨批評賴清德總統是獨裁者，同學問鄭麗文主席「獨裁」的定義。（資料照，國民黨提供）

可惜，鄭主席並未正面回應

我為了讓問題更聚焦，於是再次追問，

但他依然不願意面對我的問題。

認識我的人都知道，我參與過許多社會倡議，

各種標籤我都被貼過。

但其實….

「我不是任何政黨的支持者，我只是個台灣人」

而我會關注政治，也只是因為我也是這片島嶼的一份子而已。

我不想靠政治出名，

我更不想討好任何一個政黨。

遺憾，我以為鄭麗文身為百年大黨的黨主席，會理性的回答同學們的問題，可惜他不但沒有，甚至將同學與教授的提問稱作是「反智」、「沒大腦」。

這真的是一位黨主席該有的風度嗎？

說了這麼多，

我只希望我們還記得—

「無論立場如何，我們都同為台灣人」

請不要再為了政治利益，

繼續撕裂這個社會了。

理性一點，

我們都是這座島嶼的主人，

不要再撕裂彼此了，好嗎？」

。。。。。

大罷免的時候，藍白陣營一直造謠志工拿錢，還說大罷免志工是在煽動仇恨、分裂，甚至說罷免志工暴力，結果被打的都是志工，到底是誰在仇恨、誰在暴力？

罷免羅明才民團「新店拔羅波」在街頭演講，志工先是被陌生老婦人搶麥克風，路人見狀上前制止，老婦人丈夫竟衝出來毆打路人後腦勺，雙方衝突影片曾在網上被瘋傳。（資料照，取自@klairelee Threads）



鄭麗文為了自己的政治生命，完全逆向台灣主流民意，把國民黨用力推向統促黨一族，我真的不知道，國民黨內的正常人還要繼續沈默到什麼時候？

最好鄭麗文們繼續暴走，繼續噴台灣人聽不下去的垃圾話，寶傑絕對不是唯一，我期待藍營更多寶傑被嚇到醒過來！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法