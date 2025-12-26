自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事！

有人說鄭麗文口才很好很會講話，但問題是，當你站在極權獨裁的那一邊，還想盡辦法想要把家鄉賣掉，要把台灣人拖去當中國人，再好的口才、再會狡辯，都沒辦法在這場辯論比賽中勝出。
許美華頻道

許美華頻道

2025/12/26 15:00

◎ 許美華

其實我覺得鄭麗文這樣很好！

到大學演講去嗆學生、嗆老師，講一堆沒人聽得懂的肖話，繼續用力把台灣推向中國，讓更多台灣人知道，國民黨就是要讓在座的各位都變成中國人！

國民黨主席鄭麗文（右）赴東吳大學演講，嗆學生、嗆老師陳方隅（左）。（資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文（右）赴東吳大學演講，嗆學生、嗆老師陳方隅（左）。（資料照，本報合成）

我一直覺得，馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事。

要不是這樣，藍營怎麼會有人開始跳船？藍營主持人寶傑怎麼會被嚇到跳出來反對「一中憲法」，還連寫兩篇文，強烈表態「兩岸不是內政問題」？

最近兩天，鄭麗文去東吳大學演講的內容繼續延燒。

但怪異的是，網軍沒有替鄭麗文的論述辯護，反而是開始大量攻擊在現場提問的東吳大學副教授陳方隅，讓他成為新的稻草人，顯然他做對了什麼事，就請繼續加油吧。

有人說鄭麗文口才很好很會講話，但問題是，當你站在極權獨裁的那一邊，還想盡辦法想要把家鄉賣掉，要把台灣人拖去當中國人，再好的口才、再會狡辯，都沒辦法在這場辯論比賽中勝出。

這就是為什麼鄭麗文在跟東吳學生、老師Q&A對話時，會講出一堆完全沒有邏輯、自打臉，最後只好用人身攻擊對付提問者的原因。

當天除了東吳副教授陳方隅跟鄭麗文火線交鋒外，當天也有學生跟鄭麗文展開論戰。

知名政論節目主持人劉寶傑，跳出來反對「一中憲法」。（資料照，取自劉寶傑臉書）知名政論節目主持人劉寶傑，跳出來反對「一中憲法」。（資料照，取自劉寶傑臉書）

其中一位游同學，一直追問鄭麗文，關於她說「普廷不是獨裁者，但卻說賴清德是獨裁者」這件事。

。。。。。。。
同學：你對獨裁者的定義，你剛沒有回答到問題。

鄭麗文：普廷是民主選舉出來的。他是他國領袖，我不希望對其他國家說三道四⋯⋯我不會評論普廷就是獨裁者，這不在我的評論範圍之內，普廷的人民當然有資格去評論他們國家的領袖。回到台灣，當我們在評論賴清德的時候，他是不是一心一意想要破壞台灣民主根基而想要，成為一個獨裁者，我當然可以這樣來挑戰他。

同學：你沒有回答我的問題，如果你不應該以黨主席的身分這樣說，那你應該說我不方便這樣說，而不是說普廷就不是獨裁者，那賴清德他到底是不是？

鄭麗文：你可以覺得賴清德是你心中⋯

同學：我是問你的想法。

鄭麗文：我的想法就是這樣，我已經告訴你了。

同學：你沒有回答我⋯

鄭麗文：你顯然對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。

同學：所以我要問你問題啊⋯

鄭麗文：你還有兩個問題是什麼？

同學：獨裁者的定義是什麼？

鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」，被東吳大學同學追問。（美聯社檔案照）鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」，被東吳大學同學追問。（美聯社檔案照）

鄭麗文：你剛還有兩個問題。

同學：我也有問這個問題啊。

鄭麗文：我回答另外那個朋友的問題好了。

同學：你不回答我問題？？？？
。。。。。。
這位游同學事後在脆上發了一篇心情文，被瘋傳觸及爆炸，剛剛看已經破6萬讚了。

「我是昨天向鄭麗文提問的同學。

其實，我已經很長一段時間沒有碰政治了⋯

鄭麗文的演講當中，我請教他為什麼覺得「普廷不是獨裁者，但賴清德是獨裁者；你對於『獨裁』的定義是什麼？」

國民黨批評賴清德總統是獨裁者，同學問鄭麗文主席「獨裁」的定義。（資料照，國民黨提供）國民黨批評賴清德總統是獨裁者，同學問鄭麗文主席「獨裁」的定義。（資料照，國民黨提供）

可惜，鄭主席並未正面回應

我為了讓問題更聚焦，於是再次追問，

但他依然不願意面對我的問題。

認識我的人都知道，我參與過許多社會倡議，

各種標籤我都被貼過。

但其實….

「我不是任何政黨的支持者，我只是個台灣人」

而我會關注政治，也只是因為我也是這片島嶼的一份子而已。

我不想靠政治出名，

我更不想討好任何一個政黨。

遺憾，我以為鄭麗文身為百年大黨的黨主席，會理性的回答同學們的問題，可惜他不但沒有，甚至將同學與教授的提問稱作是「反智」、「沒大腦」。

這真的是一位黨主席該有的風度嗎？

說了這麼多，

我只希望我們還記得—

「無論立場如何，我們都同為台灣人」

請不要再為了政治利益，

繼續撕裂這個社會了。

理性一點，

我們都是這座島嶼的主人

不要再撕裂彼此了，好嗎？」

。。。。。

大罷免的時候，藍白陣營一直造謠志工拿錢，還說大罷免志工是在煽動仇恨、分裂，甚至說罷免志工暴力，結果被打的都是志工，到底是誰在仇恨、誰在暴力？

許美華頻道》馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事！罷免羅明才民團「新店拔羅波」在街頭演講，志工先是被陌生老婦人搶麥克風，路人見狀上前制止，老婦人丈夫竟衝出來毆打路人後腦勺，雙方衝突影片曾在網上被瘋傳。（資料照，取自@klairelee Threads）

鄭麗文為了自己的政治生命，完全逆向台灣主流民意，把國民黨用力推向統促黨一族，我真的不知道，國民黨內的正常人還要繼續沈默到什麼時候？

最好鄭麗文們繼續暴走，繼續噴台灣人聽不下去的垃圾話，寶傑絕對不是唯一，我期待藍營更多寶傑被嚇到醒過來！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書