南南論壇》美中競爭下「泰柬邊境衝突」的平行危機管理模式

雖然至今美中並未在泰柬衝突中建立正式的聯合調停機制，雙方既沒有共同聲明，也沒有公開的協商平台，更談不上攜手解決爭端。然而，美中都在各自影響力範圍內，同時對衝突當事方釋放出「不要升高事態」的明確訊號。

◎ 馬準威

2025年12月泰柬邊境衝突再起，至少已造成34人死亡、約80萬人流離失所。先前在美國總統川普（Donald Trump）親自出面斡旋之下，兩國達成短暫停火，承諾從爭議邊界地帶撤出軍事人員以及重型武器裝備，並且展開地雷清除的作業，而後在10月於馬來西亞首都吉隆坡完成協議簽署，然而到了11月時，雙方再度因為邊境地帶的地雷而爆發衝突至今。

柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）一名男子，無奈望著遭泰軍砲火擊中受損的民宅，牆壁上彈孔清晰可見，屋頂也被掀翻，泰柬衝突導致約80萬人流離失所。（法新社檔案照）

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）12月24日證實，泰柬兩國軍方官員已在兩國交界南端的一處邊境檢查站，舉行「邊境事務總委員會」（General Border Committee），會議將持續3天，且有可能為達成協議奠定基礎。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日在馬來西亞吉隆坡出席東協外長特別會議。他在會後宣布將與柬埔寨恢復停火談判，並直言先前的協議因配合川普出席的國際峰會時程而「過於倉促」，導致缺乏執行細節。（歐新社檔案照）

中國外長王毅對泰柬衝突表示，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍曾於12月18日赴柬、泰進行調停。而中國外交部長王毅也分別與兩國外長通話，強調當務之急是盡快停火止損。

中國外長王毅對泰柬衝突表示，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。（路透檔案照）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）亦於 12月21日呼籲泰柬儘快結束戰火。魯比歐指出，經過美方的努力，目前謹慎樂觀地認為，泰柬兩國有機會停火。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於12月21日呼籲泰柬儘快結束戰火。（美聯社檔案照）

在柬埔寨與泰國邊境衝突中，美國與中國並未扮演傳統意義上的「聯合調停者」，而是以更為克制、務實的方式介入，反映當前美中戰略競爭下的大國危機管理模式。美中缺乏政治互信，但均無意為一場區域性邊界衝突承擔過高政治成本，因此選擇避免正面協作，惟不希望衝突失控、外溢為更大的區域不穩定。在實際操作上，美中採取的是「平行約束」而非「聯合調停」。中國透過與柬埔寨密切的政治與經濟關係，提醒其避免單邊升高軍事行動；美國則利用與泰國長期累積的安全合作與外交管道，要求克制、降低誤判風險。雙方各自向「自己聽得見的對象」說話，而非站在同一個舞台上發號施令。

值得注意的是，美中同時刻意將東協推往第一線。期望透過支持東協外長會、防長會與非正式磋商，美中既能表達關切，又能避免被指責干預區域事務。這種「區域主導、大國背書」的模式，可能是未來印太秩序的一種新常態，大國仍具影響力，但不再能、也不願意單獨主導一切。無形也加重東南亞國家自己的責任。

在柬埔寨與泰國邊境衝突中，美國與中國並未扮演傳統意義上的「聯合調停者」，而是以更為克制、務實的方式介入。（歐新社檔案照）

總結來說，泰柬邊境衝突凸顯當前印太安全環境中「衝突管理」重於「衝突解決」的現實。美中在高度競爭背景下，缺乏管理區域衝突的制度化合作機制，導致雙方必須分頭而為，以「平行約束」方式，避免局勢失控，同時適時卸責給區域建制像是東協機制。此現象顯示未來印太地區，隨川普政府的戰略收縮與中國崛起，域內大國轉向間接、低成本方式介入區域衝突，只要美中互信持續不足，「平行約束」方式恐會成為印太區域衝突常態解決方式，然而欠缺大國協作的解決路徑，或使實際衝突管理效果大打折扣。

（作者為臺灣南南協會副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

