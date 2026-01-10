自由電子報
評論 > 投書

自由開講》駐外館處成對台前線 中共長臂管轄全面滲入民主國家

2026/01/10 17:00

◎ Lin

中共在駐外館處安插涉台人員，圖為中國駐美國華盛頓的大使館。（彭博檔案照）中共在駐外館處安插涉台人員，圖為中國駐美國華盛頓的大使館。（彭博檔案照）國台辦人員進駐駐外館處：外交編制的戰略轉用

國安局長蔡明彥證實，中共在特定國家的駐外館處，部署2至4名具國台辦或涉台事務背景人員，顯示北京早已將駐外機構由單純外交窗口，轉化為執行對台工作的重要節點。這類人員並非一般行政幕僚，而是直接隸屬中共對台統戰與情報體系，其進駐本身，即代表中共對台施壓已延伸至海外

以學術與交流名義包裝的海外監控網絡

立委質詢點出，中共長期利用學者、研究、文化交流等名義，在駐外館處安插涉台人員，實際目的是對台商、留學生、僑民及觀光客進行背景掌握與行為監控。這種作法的關鍵，不在於立即懲處個別對象，而在於塑造心理威懾，讓台灣人即使身處海外，也必須自我約束言行，形成無形的寒蟬效應

國安局長蔡明彥證實，中共在特定國家的駐外館處，部署2至4名具國台辦或涉台事務背景人員。（資料照）國安局長蔡明彥證實，中共在特定國家的駐外館處，部署2至4名具國台辦或涉台事務背景人員。（資料照）民主法治國家的制度防線仍是中共最大限制

蔡明彥指出，多數民主法治國家不容許中共駐外人員進行威脅、脅迫或違法執法行為，當地警方與治安機構亦會依法介入。此一說法凸顯，中共的跨境鎮壓模式，與國際法治秩序存在根本衝突，也正因此，中共相關行為已成為國際刑警組織法律專家審查小組關注的重點

東南亞成灰色地帶：親中關係放大風

民進黨立委林楚茵點名泰國等東南亞國家，並非假設情境，而是基於中共過往在該區域透過「協助執法」、「非正式配合」進行跨境壓迫的實際紀錄。（資料照）民進黨立委林楚茵點名泰國等東南亞國家，並非假設情境，而是基於中共過往在該區域透過「協助執法」、「非正式配合」進行跨境壓迫的實際紀錄。（資料照）然而，當操作場域轉向與中共關係密切、制度韌性相對不足的國家，風險便顯著升高。林楚茵點名泰國等東南亞國家，並非假設情境，而是基於中共過往在該區域透過「協助執法」、「非正式配合」進行跨境壓迫的實際紀錄。國安局坦言需提高警覺，並研擬對國人示警機制，正反映這類威脅已是進行式，而非預警式。

對台施壓戰略的質變：從疆界管控到心理控制

整體而言，此案揭示中共對台策略已進入「去疆界化」階段：不需動用武力，也能透過海外部署，直接影響台灣人民的安全感與行動自由。其核心目的，在於削弱台灣社會對民主制度與國際連結的信心。面對這類灰色地帶操作，台灣不僅需要情報合作與外交應對，更必須強化對國人的風險告知與心理防衛，否則沉默與低估，正是中共最樂見的結果。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

