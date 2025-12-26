自由電子報
汪浩時間》全民出力，投資未來

投資未來，靠的是制度與責任，不是作秀與搶功。行政院若及早提出完善版本，不僅能促成朝野合作，也能讓真正的政策成果，不被藍白輕易收割。
汪浩時間

汪浩時間

2025/12/26 10:30

◎ 汪浩

投資兒童與青年並非新概念，民進黨過去已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，也有立委提出擴大適用、結合投資工具的具體構想。情境照。（資料照）投資兒童與青年並非新概念，民進黨過去已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，也有立委提出擴大適用、結合投資工具的具體構想。情境照。（資料照）藍白提出「台灣未來帳戶」，表面上高舉投資下一代，實質卻仍停留在口號與搶話語權的層次。若缺乏完整制度設計與穩定財源，只會淪為另一個「普發一萬」式的短期政治紅利，對縮小世代與財富差距幫助有限，反而加重財政負擔。

事實上，投資兒童與青年並非新概念，民進黨過去已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，也有立委提出擴大適用、結合投資工具的具體構想。行政院此刻更應主動出手，儘快提出對案，把政策主導權握在政府手中，而不是被動跟隨在野黨起舞。

立委吳思瑤指出，藍白所提「未來帳戶」，仍有諸多值得商榷探討之處。且完全欠缺財源籌措的可行規劃。（資料照）立委吳思瑤指出，藍白所提「未來帳戶」，仍有諸多值得商榷探討之處。且完全欠缺財源籌措的可行規劃。（資料照）原則上，未來帳戶可以做，但必須做對。第一，全體兒童適用、不排富，才能真正建立社會共同投資未來的共識；第二，財源應誠實面對，可透過調整個人所得稅率、縮減免稅額或提高房地產稅來支應，而非一次性超徵分錢；第三，資金須鎖定長期用途，建議十八歲後分五年領取，限用於教育、技術培訓與就業準備；第四，可採中央與地方共同負擔，中央統籌、代扣地方出資，確保制度可長可久。

投資未來，靠的是制度與責任，不是作秀與搶功。行政院若及早提出完善版本，不僅能促成朝野合作，也能讓真正的政策成果，不被藍白輕易收割。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

