沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之二：如何中立客觀地親中？

「小島大浪吹」是一個十分有意思的個案，因為它精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/01/11 17:00

◎ 沈榮欽

中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）中國網紅「落日海盜」試圖以外宣收編「講真話的徐某人」日前在網路暴起，尤其在海外華人圈引發很大的騷動，每月四萬歐元收買一個30多萬人追蹤的的中等網紅，對台灣網紅圈而言，已經是天價，遑論統戰價值更高的台灣本土大網紅。

從館長赤裸裸地翻轉立場證明，即使他在台灣的影響力大不如前，但是還是有不少台灣人不在乎中共統戰這不能不說是中國對台統戰的成果「落日海盜」提到被收編的方式是「小罵大幫忙」，平常保持「中立客觀」的形象，可以批評共產黨，但是底線是「不可以批評習近平」。

但實際上是怎麼操作的？

唯一被提及遭到中共收編的「小島大浪吹」頻道是一個很好的例子。台灣應該收看這個YT頻道的人不多，不過這個頻道其實在海外華人圈相當有知名度，有一百多萬人追蹤。「小島大浪吹」自稱為「非正經的政經頻道」，以介紹和中國有關的政治與經濟話題為主，因為是定居於新加坡的中國人，又發表在YT上，所以在言論尺度上要比中國國內的平台大膽不少，加上經濟議題有一定程度的專業性，在社會科學中，經濟學家尤其喜歡以中立客觀自居，正是一般海外華人心目中典型「中立客觀」的頻道。


大躍進等話題在中國不僅不可能談，甚至還對毛澤東等中共開國元老有某種程度的批評，所以很少人會把他和中共收編聯想。（取自小島大浪吹頻道）大躍進等話題在中國不僅不可能談，甚至還對毛澤東等中共開國元老有某種程度的批評，所以很少人會把他和中共收編聯想。（取自小島大浪吹頻道）特別是談到美中貿易戰、中國經濟（如中國電商、電動車、股市、稅收等）與美國社會的一些問題，不僅對海外華人，對有意了解中國經濟的華文圈人士，也有一定的吸引力。粗看小島大浪吹的人，很難想像會是中共收編下的一員，因為它會談一些在中國遭禁的話題，例如大躍進餓死多少人，以及毛澤東與其他同志的政治鬥爭。也會大談中國是如何「收復」與統治西藏等禁忌話題，因為這些在中國不僅不可能談，甚至還對毛澤東等中共開國元老有某種程度的批評，所以很少人會把他和中共收編聯想。

但是對於像我這樣的觀眾而言，他的問題卻十分明確。在歷史上，他可以放開來談，不僅是大躍進與西藏，甚至可以談到中國國安系統如何監督人民，但是對於正在發生的某些事情上，他的立場偏頗就十分明顯了。

「小島大浪吹」精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。（路透檔案照）「小島大浪吹」精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。（路透檔案照）例如他曾經在一期「開大了！精准預言中共還能撐多久才滅亡」，表示要精準預言中共的滅亡時間，但仔細看完內容就知道，他真正的目的是要說明推翻一個國家的困難，根本不是反共大V人士這種玩家家酒的方式所能達成的。對於「涉台」事務上更是明顯，他在「台灣有事即是日本有事」的評論，集中在攻擊日本經濟的脆弱與促成高市早苗這樣說的日本政治環境，完全不提中國內部的政治環境。

「小島大浪吹」是一個十分有意思的個案，因為它精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

