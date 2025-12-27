自由電子報
沈榮欽國際視野》為什麼藍白要推違憲法案？

藍白兩黨25日聯手提出具有違憲爭議的法案──台灣未來帳戶，此舉充滿政治算計，根本不顧台灣憲法與財政後果。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/27 21:00

◎ 沈榮欽

藍白25日共同宣布，將要求政府推出「台灣未來帳戶」。（資料照）藍白25日共同宣布，將要求政府推出「台灣未來帳戶」。（資料照）

據本報報導指出，藍白今天（1225）共同宣布將要求政府推出「台灣未來帳戶」，預估開辦首年預算為新台幣1130億元，後續每年大約260億元左右。

藍白將利用國會多數強推這項法案，即使明顯有違憲爭議。

憲法第七十條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」也就是預算編列的發動權在行政院，而立法院在審議行政院提出的預算案時，不能提出增加總金額的提案

大法官也在釋字第391號中解釋：「立法院審議中央政府總預算案應受此一規定之限制，而立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議。」

大法官在釋字第391號中解釋：立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議。（擷取自憲法法庭網站）大法官在釋字第391號中解釋：立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議。（擷取自憲法法庭網站）

記者會上藍白也知道違憲爭議，黃國昌為了護航，居然表示：「任何法案立法後，法律需要人去執行，都會造成費用支出」。執行法案需要行政費用，居然可以被黃國昌用來等同於國會可以為增加支出之提案，身為法學博士竟然能夠鬼扯到這種程度，令人嘆為觀止。不止黃國昌，鄭麗文發言同樣莫名其妙：「這個法案沒有立法權凌駕行政權的問題。在台灣從來沒有立法權凌駕行政權的問題，永遠只有行政凌駕立法權的問題。」用這種政治語言護航違憲爭議，莫名其妙到了極點。

你知我知獨眼龍也知道，甚至連鄭麗文和黃國昌都知道，這樣的法案違憲，那麼為什麼他們還要在國會硬推？

原因很簡單，藍白中止年金改革讓年輕人付出代價後，他們的民調下降，藍白加起來的支持率還低於綠，應該怎麼應對？

要增加藍白的支持度並不容易，但是拉下綠的支持率則簡單得多。「台灣未來帳戶」的具體做法是明定由政府在每名12歲以下孩童帳戶中先存入一筆5萬元基金，同時每年存入1萬元至12歲，而家長亦可相對提撥，當年孩童滿18歲後就能領回人生的第一筆資金。如果政府以違憲為由拒絕，藍白就可以宣傳民進黨不重視年輕人，就算不能大幅增加藍白支持率，至少希望能夠大幅減少綠的支持率，洗刷年金案上不顧年輕人惡名，至於憲法與財政後果，並不在考慮之內。

這當中只有政治算計，沒有台灣的未來。不幸的是，從普發一萬到台灣未來帳戶，只要藍白居國會多數，未來這樣的法案恐怕會越來越多。

若藍白兩黨持續居國會多數方，未來這樣的違憲法案只怕會越來越多。（取自貼文）若藍白兩黨持續居國會多數方，未來這樣的違憲法案只怕會越來越多。（取自貼文）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

