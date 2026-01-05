自由電子報
自由開講》全程監控「福建號」首航台海 未改變安全態勢

2026/01/05 12:30

◎ Lin

航艦首航政治訊號濃厚 軍事意涵大於實質作戰

中共第三艘航空母艦「福建號」日前正式成軍後，隨即首度航經臺灣海峽，引發外界高度關注，國防部證實，福建號於去年底12月16日通過臺海期間，國軍全程嚴密監控，並公布相關監控畫面。此舉顯示，中共刻意在敏感水域操作高價值軍事平臺，政治宣示意味明顯，意在對臺灣與區域國家進行戰略施壓，而非單純的例行航行

中共福建號航空母艦於2025年12月16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。（資料照，國防部提供）中共福建號航空母艦於2025年12月16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。（資料照，國防部提供）聯合監偵常態化 共軍動態難以遮掩

國防部同步公布臺海周邊海、空域動態，自1216日上午至17日清晨，國軍共偵獲共機9架次，其中5架次逾越中線進入北部及西南空域，並有共艦7艘在周邊活動，面對共軍持續以灰色地帶行動測試我方反應，國軍已建立高度制度化的監偵與通報機制，透過任務機、艦艇及岸置飛彈系統，即時掌握敵情並妥適應處，確保情勢全程可控。

航艦不是威嚇免死金牌 嚇阻取決於整體戰力

中國首艘自主設計、配備電磁彈射系統的「福建號」航艦。（美聯社檔案照）中國首艘自主設計、配備電磁彈射系統的「福建號」航艦。（美聯社檔案照）值得注意的是，福建號雖被中共視為海軍現代化的重要象徵，但其首航即高調穿越臺海，反而暴露其行蹤、航線與運作模式，未必具備實質戰術優勢在現代戰爭中，航艦本身並非不可觸碰的存在，其安全高度仰賴護航編隊、空中掩護與整體聯合作戰能力，單一平臺的政治展示，無法動搖既有的區域軍事平衡。

冷靜應處是最佳回應 穩定即是力量

整體而言，國軍對福建號動態的即時掌握與公開說明，展現成熟、冷靜且具信心的應處態度，面對中共不斷升高的軍事示警與象徵性操作，臺灣選擇以專業監控、依法因應作為回應，既不隨之起舞，也不低估威脅這種穩定而透明的作法，正是維持臺海安全與區域信任的關鍵所在。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

