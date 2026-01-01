自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》守紀律、不挑釁 國軍專業應對凸顯制度價值

2026/01/01 15:00

◎ Lin

中國軍機頻繁擾我防空識別區，並透過無線電等語言挑釁、干擾我國空軍。圖為我國IDF戰機應對中國轟-6轟炸機情形。（資料照，國防部提供）中國軍機頻繁擾我防空識別區，並透過無線電等語言挑釁、干擾我國空軍。圖為我國IDF戰機應對中國轟-6轟炸機情形。（資料照，國防部提供）共艦語言挑釁 國軍依法廣播驅離

中國解放軍近期持續在臺海周邊活動，並透過無線電以「中國臺灣」等語言挑釁、干擾我國空軍執行任務；對此，國軍依既定程序全程監控並進行廣播驅離，展現專業與克制，雖然網路流傳一段無線電中突現「第三方聲音」回嗆共軍、引發民眾熱議與情緒共鳴，但相關插曲並未改變國軍一貫依法行事、避免升高衝突的原則。

制度化應對 維持情勢穩定

國軍指出，空中攔查與廣播驅離皆有嚴謹SOP，主要由地面戰管單位負責對外構聯，目的在於清楚表明我方立場、避免誤判。專家亦提醒，值勤飛官若捲入情緒性對話，反而可能增加擦槍走火風險，因此專業紀律正是確保安全的關鍵。相較於共軍以語言矮化、心理施壓，我方的冷靜回應更凸顯制度成熟度

面對共軍挑釁，我國軍不隨之起舞、不被激怒，正是對敵方心理戰最有效的反制。圖為中共運八反潛機。（資料照，國防部提供）面對共軍挑釁，我國軍不隨之起舞、不被激怒，正是對敵方心理戰最有效的反制。圖為中共運八反潛機。（資料照，國防部提供）理性克制 才是最有力回擊

這段「五字箴言」的插曲，反映部分民眾對中共長期威脅與霸凌的不滿情緒，但真正能守護臺海和平的，仍是國軍穩定、可預期的制度化作為，然面對挑釁，不隨之起舞、不被激怒，正是對敵方心理戰最有效的反制。

持續以專業、紀律與國際規範應對灰色地帶侵擾，才能在堅守主權的同時避免衝突升高，國軍的冷靜不是退讓，而是以制度與實力告訴外界：臺灣有能力、有決心守護自身安全與區域穩定

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書