自由開講》守紀律、不挑釁 國軍專業應對凸顯制度價值

◎ Lin

中國軍機頻繁擾我防空識別區，並透過無線電等語言挑釁、干擾我國空軍。圖為我國IDF戰機應對中國轟-6轟炸機情形。（資料照，國防部提供）共艦語言挑釁 國軍依法廣播驅離

中國解放軍近期持續在臺海周邊活動，並透過無線電以「中國臺灣」等語言挑釁、干擾我國空軍執行任務；對此，國軍依既定程序全程監控並進行廣播驅離，展現專業與克制，雖然網路流傳一段無線電中突現「第三方聲音」回嗆共軍、引發民眾熱議與情緒共鳴，但相關插曲並未改變國軍一貫依法行事、避免升高衝突的原則。

制度化應對 維持情勢穩定

國軍指出，空中攔查與廣播驅離皆有嚴謹SOP，主要由地面戰管單位負責對外構聯，目的在於清楚表明我方立場、避免誤判。專家亦提醒，值勤飛官若捲入情緒性對話，反而可能增加擦槍走火風險，因此專業紀律正是確保安全的關鍵。相較於共軍以語言矮化、心理施壓，我方的冷靜回應更凸顯制度成熟度。

請繼續往下閱讀...

面對共軍挑釁，我國軍不隨之起舞、不被激怒，正是對敵方心理戰最有效的反制。圖為中共運八反潛機。（資料照，國防部提供）理性克制 才是最有力回擊

這段「五字箴言」的插曲，反映部分民眾對中共長期威脅與霸凌的不滿情緒，但真正能守護臺海和平的，仍是國軍穩定、可預期的制度化作為，然面對挑釁，不隨之起舞、不被激怒，正是對敵方心理戰最有效的反制。

持續以專業、紀律與國際規範應對灰色地帶侵擾，才能在堅守主權的同時避免衝突升高，國軍的冷靜不是退讓，而是以制度與實力告訴外界：臺灣有能力、有決心守護自身安全與區域穩定。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法