健康醫療網》「肺部有陰影」不等於肺腺癌？手術怎麼評估？醫教治療與追蹤重點

服用標靶藥物初期，應每月回診讓醫師評估狀況，常見的副作用如皮膚炎、甲溝炎、腹瀉、口角炎，多數是可以處理的。（取自貼文）

在台灣，肺癌為發生率與死亡率皆長年居高不下的癌症，其中大部分是肺腺癌。中國醫藥大學附設醫院胸腔外科方信元醫師指出，隨著胸腔電腦斷成檢查普及與醫療影像技術進步，越來越多民眾意外發現肺部有陰影、結節或毛玻璃狀病變時，患者應謹慎評估與面對，多問一些專家意見，不要因為過於焦慮害怕、急於手術切除，而忽略了解手術風險與方式。大部分肺部的病變，只需要配合定期追蹤，若無變化就無需過度擔憂。

毛玻璃狀結節不等於肺癌！醫：術前「這些事」都要確認

「發現小結節或毛玻璃狀變化，不代表就是肺腺癌。」方信元副院長說明，肺部毛玻璃狀病變一般是0.3至2公分左右的微小病灶，屬於影像學名稱，並非診斷肺腺癌，也可能代表發炎或良性病變，有可能會消失，建議應先至少追蹤一次，並長期持續追蹤，確認病灶確實出現變化後，再決定是否需進一步治療。

方副院長也指出，毛玻璃狀結節確實可能是早期肺腺癌病變，但應不會馬上危及生命與轉移，是否需要手術，不只看病灶大小，還需考量外觀，實心組織的比例、病灶邊緣的形狀、位置及數量等因素，手術如何定位與要切除肺部組織範圍與大小，需由專業手術醫療團隊綜合評估。

他建議，患者在面臨手術決策時，患者與家屬應先了解手術風險、方法及可能併發症，應多諮詢幾位醫師的意見，避免在焦慮下過早動刀。另外，若已確診為肺腺癌並考慮手術時，術前應進行腦部、骨頭、淋巴結、肝臟等全身檢查，確認沒有轉移，心肺功能允許執行該手術，充分了解手術目的、流程、術後可能併發症等，再做出決策。

早期肺癌以手術為主 EGFR基因檢測現在有補助

方信元副院長指出，針對早期肺癌，目前主要治療方式仍以手術為主，例如肺節或肺葉切除，再配合淋巴結清除。「統計數據顯示，臨床和病理期別越後期，患者越有可能復發。不過即使是第一期，腫瘤形態也非常多元，若為實心腫瘤，復發機率可能高於毛玻璃狀腫瘤。」

方信元副院長指出，針對早期肺癌，目前主要治療方式仍以手術為主。（取自貼文）



根據研究指出，若患者有EGFR基因突變，接受標靶藥物後臨床治療效果較佳。方副院長建議，不論期別，所有肺腺癌患者都應進行EGFR基因檢測，以利未來若術後復發，可及早規劃標靶治療，「且部分患者在術後對復發感到恐懼，透過基因檢測了解後續可行的治療選項，也有助於降低不安情緒。」目前台灣癌症基金會也提供早期肺癌EGFR檢測補助，符合條件的第一b（Ib）期、第二期、第三（IIIa）期癌友可提出申請。

肺癌治療武器多 新一代EGFR標靶藥物助術後輔助治療

方信元副院長表示，現今肺腺癌治療日新月異，除了過去的手術、化療、電療，目前也有多種標靶與免疫療法，包括EGFR、ROS1、ALK等基因突變在內的新一代標靶藥物可供選擇，早期肺腺癌患者也可在術後根據個別需求，接續採取輔助治療。其中針對1B期的患者，方副院長指出，臨床研究已證實使用新一代EGFR標靶藥物可降低復發機率、延長無疾病存活期，也觀察到部分患者抗藥性延緩發生，不過實際治療效果仍要考量個別患者的病況，預防作用並非絕對有效。同時也提醒患者，服用標靶藥物初期，應每個月回診讓醫師評估狀況，常見的副作用如皮膚炎、甲溝炎、腹瀉、口角炎，多數是可以處理的，只要及早發現，通常就能用適切的藥物控制。

醫：定期追蹤有助及早揪出復發 患者無需過度恐慌

方信元副院長強調，癌症患者的情況各不相同，無法以單一因素或理由，解釋所有人肺腺癌發生的原因。每個人的癌症都不同，像是腫瘤生長的速度、病程進展、復發機率等都各有差異，未來肺癌治療也正朝向更精準、個人化的方向發展。在抗癌過程中，患者的情緒通常較敏感，容易因外界各式各樣的健康資訊引發恐慌，因此除了治療，患者的心理健康也應被重視。

隨著治療選擇持續增多，在各方的努力下，肺腺癌存活率獲得漸漸提升，方副院長提醒，只要依照醫師建議，定期追蹤與治療，患者就無需過度緊張，即使日後出現復發，也能及早發現並採取治療。他也鼓勵患者多正面思考、避免長期處在焦慮情緒，面對疾病保持平常心，「不要覺得癌症就是世界末日。」

