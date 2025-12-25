自由電子報
名家分享～邱萬興》《歷史上的今天》垃圾是不會自己跑進垃圾桶的

1987年12月25日，台北市中山堂發生大規模的群眾抗議活動。在這次活動中，由張富忠負責策畫宣導文宣「垃圾是不會自己跑進垃圾桶的」，清楚地展現出國民黨的萬年老法統在國會結構中的荒謬性。
2025/12/25 15:00

◎ 邱萬興

在台灣民主運動過程中，1987年是一個分水嶺。延續著1986年黨外人士在台北圓山大飯店突破國民黨的黨禁，台灣第一個反對黨—「民主進步黨」創黨成功之後，不管在政治運動或是社會運動上，人民要求改革的呼聲與抗爭，日益增加。

在解嚴前後，政治抗爭不斷上演，立法院也成為主要抗爭場域。國民黨在國會裡始終以「量」取勝，不僅讓「數十年不改選」的「立委」、「國代」，做為通過法案的表決部隊，甚至這些老立委、老國代凋零之後，還可以用國民黨的遞補制度，再把其他人候補上去。

國會結構如此荒唐，國民黨當然予取予求，可以通過任何它想要通過的法案。朱高正以「暴力問政」風格而聞名，曾跳上主席台，在當年被封為「國會戰神」。朱高正立委在立法院以三字經罵「老賊」不要臉，他要讓老立委知道你們是不受歡迎的，沒有正當性

1987年朱高正以「暴力問政」風格而聞名，曾跳上主席台，在當年被封為「國會戰神」。高正立委在立法院以三字經罵「老賊」不要臉，他要讓老立委知道你們是不受歡迎的，沒有正當性。（取自貼文）1987年朱高正以「暴力問政」風格而聞名，曾跳上主席台，在當年被封為「國會戰神」。高正立委在立法院以三字經罵「老賊」不要臉，他要讓老立委知道你們是不受歡迎的，沒有正當性。（取自貼文）

朱高正立委用台語罵「萬年立委、萬年國代」、「老賊」、「怪老子」、「表決部隊」不要臉。（取自貼文）朱高正立委用台語罵「萬年立委、萬年國代」、「老賊」、「怪老子」、「表決部隊」不要臉。（取自貼文）

當時的反共愛國陣線曾到立法院舉布條抗議「不信朱高正是神經病」，民進黨全台各地的支持者瘋狂挺朱高正，我曾跟在他身邊拍照保護過他一陣子，曾幫過朱高正立委編了一本「台灣第一戰艦」影像集。

1987台灣第一戰艦朱高正立委攝影集。（取自貼文）1987台灣第一戰艦朱高正立委攝影集。（取自貼文）

為了台灣民主政治的發展，「國會全面改選」成為解嚴後民進黨最重要的政治目標。

1987年11月10日，民進黨第二任主席姚嘉文從首任黨主席江鵬堅接下印信，上任後的首要目標，決定於1987年12月25日，在台北市中山堂發起最大規模的群眾抗議活動。由張富忠負責策畫這次活動的宣導文宣，康寧祥立委則擔任這次的行動督導。在這次活動中，這些「數十年不改選」的「立委」、「國代」，有了新的封號：「老法統」、「萬年立委、萬年國代」、「老賊」、「怪老子」、「表決部隊」。

1987年11月10日，民進黨於1987年12月25日，在台北市中山堂發起最大規模的群眾抗議活動。（取自貼文）1987年11月10日，民進黨於1987年12月25日，在台北市中山堂發起最大規模的群眾抗議活動。（取自貼文）

1987年12月25日，在台北市中山堂會場外，由康寧祥立委督導這場「一千人對抗一千九百萬人的戰爭」。（取自貼文）1987年12月25日，在台北市中山堂會場外，由康寧祥立委督導這場「一千人對抗一千九百萬人的戰爭」。（取自貼文）

數萬民眾挺身支持這項「要求萬年老國代、老立委下台」的戰爭。（取自貼文）數萬民眾挺身支持這項「要求萬年老國代、老立委下台」的戰爭。（取自貼文）

在本次活動中，這些「充實年不改選」的「立委」、「國代」，新增了新的封號：「老法統」、「萬年立委、年國代」、「老賊」、「怪萬老子」、「行動部隊」。（取自貼文）在本次活動中，這些「充實年不改選」的「立委」、「國代」，新增了新的封號：「老法統」、「萬年立委、年國代」、「老賊」、「怪萬老子」、「行動部隊」。（取自貼文）

這波「垃圾是不會自己跑進垃圾桶的」文宣中，明白清楚地展現出國民黨的萬年老法統，在國會結構中的荒謬性。所謂的「老法統」，共有1190人，分別有盤踞在國民大會的865人，立法院的218人，監察院的36人。這些老立委、老國代凋零之後，還可以用國民黨的遞補制度，再把其他人候補上去。國會結構如此荒唐，國民黨當然予取予求，可以通過任何它想要通過的法案。

1987年12月25日，張富忠負責設計這波「垃圾是不會自己跑進垃圾桶的」文宣中，明白清楚地展現出國民黨的萬年老法統，在國會結構中的荒謬性。（取自貼文）1987年12月25日，張富忠負責設計這波「垃圾是不會自己跑進垃圾桶的」文宣中，明白清楚地展現出國民黨的萬年老法統，在國會結構中的荒謬性。（取自貼文）

「國會全面改選」成為解封後民進黨最重要的政治目標。（取自貼文）「國會全面改選」成為解封後民進黨最重要的政治目標。（取自貼文）

在「場內」的國會殿堂裡，這場中山堂示威活動，首開反對黨公職人員在國家元首面前直接「示威抗議」的先例，當天為「行憲四十週年紀念日」。這是蔣經國總統被推著輪椅，最後一次露臉出席國民大會。

在這場反老賊活動，民進黨國大黨團召集人周清玉國代問我，可以幫他寫抗議布條嗎？我在抗議活動的前一晚，我到周清玉家裡秘密進行一場書寫抗議布條計畫。當天民進黨十一位國代都穿著西裝進場，身上藏「全面改選」與「老表滾蛋」布條，要讓國民黨知道台灣人民要求國會全面改選的心聲

1987年12月25日，民進黨國大黨團十一名國代，舉著「全面改選」與「老表滾蛋」布條，高呼口號。（取自貼文）1987年12月25日，民進黨國大黨團十一名國代，舉著「全面改選」與「老表滾蛋」布條，高呼口號。（取自貼文）

1987年12月25日，就在蔣經國總統開始在中山堂致辭時，民進黨國大黨團十一名國代，突然在自己的座位起立，連續十幾次高呼「國會全面改選」的口號後原地就座。隨後，坐著輪椅的蔣經國總統，請國民大會代表的秘書長何宜武，代為宣讀行憲四十週年致辭。宣讀到一半時，民進黨的國代突然一致起立，手舉「全面改選」的白底綠字布條，身穿原先備好的，前面寫著「全面改選」、後面寫著「維護憲政」的綠色背心。中山堂會場內的老國代見狀，哪裡受得了，立即高喊「把他們趕出去」、「打倒台獨」、「中華民國萬歲」等口號。會場內頓時陷入一片混亂狀態。

行政院長俞國華致辭時，民進黨國大黨團再次高舉準備好的「老表滾蛋」布條巡迴會場，同時與國民黨的國代發生肢體衝撞，民進黨國代被國安人員架出會場。

為了控制這場示威遊行，國民黨動員了一萬五千名以上的軍警、鎮暴警察，全力封鎖中山堂附近的道路，也把中華商場全部關閉。許多要進出中山堂的國民黨資深老國代，因道路被封鎖而搞不清方向，找不到路，甚至被民眾帶到民進黨的宣傳車上，成為民眾取笑的對象。

在台北市中山堂會場外，由康寧祥立委督導這場「一千人對抗一千九百萬人的戰爭」，數萬民眾挺身支持這項「要求萬年老國代、老立委下台」的政治改革訴求，民進黨兵分三路，由許國泰、許榮淑與張俊雄擔任指揮，包圍台北市中山堂與憲警對峙，參加示威抗議的民眾集結了超過五萬人的人潮，於台北市西門圓環會合，把國民大會開會的中山堂附近，擠得水洩不通，以致南北鐵路因而中斷數小時之久

民眾在中山堂外扮演老賊的行動劇。（取自貼文）民眾在中山堂外扮演老賊的行動劇。（取自貼文）

參加示威抗議的民眾集結了超過五萬人的人潮，於台北市西門圓環會合，把國民大會開會的中山堂附近，擠得水洩不通，以致南北鐵路因而中斷數小時之久。（取自貼文）參加示威抗議的民眾集結了超過五萬人的人潮，於台北市西門圓環會合，把國民大會開會的中山堂附近，擠得水洩不通，以致南北鐵路因而中斷數小時之久。（取自貼文）

39年前的這場抗議老賊行動，造成台灣史上第一次因政治抗爭而使台北市西門町南北鐵路中斷，後來的國民大會改在陽明山的中山樓開會，才有萬年老賊的山中傳奇故事繼續上演。

39年前的這場抗議老賊行動，造成台灣史上第一次因政治抗爭而使台北市西門町南北鐵路中斷。（取自貼文）39年前的這場抗議老賊行動，造成台灣史上第一次因政治抗爭而使台北市西門町南北鐵路中斷。（取自貼文）

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

