法操》【刑法小教室】酒駕累犯10次，法官直接重判一年，什麼是累犯？

酒駕這類行為，不只是個人的選擇，而是事關社會安全與生命風險，切勿以身試法，謹記酒後不開車。（取自貼文）刑事處罰的目的之一，是希望行為人能因受罰而反省、修正行為，避免再次犯罪。但現實中，並不是每個人都能從第一次的處罰中學到教訓，有些人服過刑仍照樣再犯，讓刑罰失去原本應有的震懾與警示效果。依照刑法第47條第一項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」也就是說，只要在出獄五年內又故意犯下足以構成有期徒刑的罪，就可能因累犯而面臨更重的處罰。



這項制度最常出現在酒駕案例中，因為不少酒駕者似乎對刑度無覺，即使被判刑、罰金、吊照，仍然再次開車上路，危及自己與其他用路人的生命安全。司法實務上，對酒駕累犯向來採取更嚴格的態度，避免悲劇不斷重演。



而最近更有一名彰化黃姓男子的新聞報導，提到累犯制度的重要性。起訴書指出，這名男子已有10次酒駕紀錄，其中最近的3次還分別被判7個月、9個月及11個月徒刑，在2021年初假釋縮刑出獄。在今年8月他又酒後騎著沒有掛車牌的重機上快速道路，後座甚至還載著乘客。國道警察攔下後，測得他的酒測值達每公升0.43毫克，遠超過法定標準，再度被依公共危險罪送辦。



法院在審酌後認為，他多次酒駕卻始終不悔改，完全沒有把道路安全與其他人的生命財產放在眼裡，因此在這次判決中，再度判處1年徒刑。在累犯的成立條件中，「執行完畢」的認定也很重要。除了實際服刑之外，易科罰金、易服社會勞動、假釋期滿（未撤銷）都視為完成執行。此外，條文中的「赦免」包含特赦，但不包含大赦，因為大赦會讓犯罪視同不存在，自然不能作為累犯基礎。



累犯規定曾受到憲法層級的檢討。釋字第775號指出，對累犯一律加重最低刑的方式過於僵硬，可能造成罪刑不相當，因此法院可依個案情形判斷是否加重。法操也提醒各位讀者，酒駕這類行為，不只是個人的選擇，而是事關社會安全與生命風險，切勿以身試法，謹記酒後不開車。

