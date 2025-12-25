自由電子報
林志潔評評理》行憲紀念日 談「立法獨裁」之傷

若毫無制衡，讓立法權獨大，會非常可怕。在阻擋四次國防預算後，你覺得他難道不可能提案廢除或實質凍結國防部嗎？聖誕節也是行憲紀念日，願我們深愛的家園平安。
林志潔

林志潔

2025/12/25 13:35

◎ 林志潔

投票是民主社會非常關鍵的要素，但票後由代議士所決定的事情，也可能因法律、政策或設計有問題而無法執行。（資料照）投票是民主社會非常關鍵的要素，但票後由代議士所決定的事情，也可能因法律、政策或設計有問題而無法執行。（資料照）投票沒有不重要，人民有參政權是民主社會非常關鍵的要素。但是我們要理解，投票後由代議士所決定的事情，並不是立刻就可實現，因為這些法律或政策，有可能違背憲法的人權保障被宣告違憲，也有可能設計有問題而無法被行政機關執行。

我國的大法官曾經宣告過很多違憲的法律，這些法律都是立法院以多數表決、三讀通過的，但是可能因為這些法律僭越權力分立，或者因多數的想當然爾，欠缺對少數的保護，造成人民基本權利的不當侵害，所以被憲法法庭認為是違憲的無效法律。

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件。（資料照）本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件。（資料照）過去兩年來，立法院的藍白立委，一直以一種「我是人民投票選出來的我最大」的態度胡亂修法，惡意侵害／弱化其他機構，這是一種無視權力分立，破壞權力制衡的立法獨裁。在行政、立法和司法三權中，司法其實最為脆弱，行政有軍隊，立法審預算，這是為什麼司法最需要被守護。

我國和美國不同，美國聯邦上訴巡迴法院和地區法院，雖然不是聯邦最高法院，仍可對案件進行違憲審查，聯邦最高法院只是最終去統一法令解釋。但在我國，憲法法庭是唯一的違憲審查機關立法者用憲法訴訟法提高門檻又全面封殺大法官，造成憲法法庭癱瘓，無法進行憲法解釋，無法宣告法律違憲，放任違憲或侵害人權的法律去傷害民主，傷害人民，長達一年，這是不可以被放任不管的。

「94要客訴」節目質疑，藍提案公投推翻大法官判決，終極目標是取代憲法法庭。（取自貼文）「94要客訴」節目質疑，藍提案公投推翻大法官判決，終極目標是取代憲法法庭。（取自貼文）尤其，立法院有權透過修訂相關法律或凍結預算來影響各部會功能更可以透過修改「行政院組織法」來增加或廢除某部會。因此，若毫無制衡，讓立法權獨大，會非常可怕。在阻擋四次國防預算後，你覺得他難道不可能提案廢除或實質凍結國防部嗎？聖誕節也是行憲紀念日，願我們深愛的家園平安。

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

