林志潔評評理》行憲紀念日 談「立法獨裁」之傷

若毫無制衡，讓立法權獨大，會非常可怕。在阻擋四次國防預算後，你覺得他難道不可能提案廢除或實質凍結國防部嗎？聖誕節也是行憲紀念日，願我們深愛的家園平安。

◎ 林志潔

投票是民主社會非常關鍵的要素，但票後由代議士所決定的事情，也可能因法律、政策或設計有問題而無法執行。（資料照）投票沒有不重要，人民有參政權是民主社會非常關鍵的要素。但是我們要理解，投票後由代議士所決定的事情，並不是立刻就可實現，因為這些法律或政策，有可能違背憲法的人權保障被宣告違憲，也有可能設計有問題而無法被行政機關執行。

我國的大法官曾經宣告過很多違憲的法律，這些法律都是立法院以多數表決、三讀通過的，但是可能因為這些法律僭越權力分立，或者因多數的想當然爾，欠缺對少數的保護，造成人民基本權利的不當侵害，所以被憲法法庭認為是違憲的無效法律。

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件。（資料照）過去兩年來，立法院的藍白立委，一直以一種「我是人民投票選出來的我最大」的態度胡亂修法，惡意侵害／弱化其他機構，這是一種無視權力分立，破壞權力制衡的立法獨裁。在行政、立法和司法三權中，司法其實最為脆弱，行政有軍隊，立法審預算，這是為什麼司法最需要被守護。

我國和美國不同，美國聯邦上訴巡迴法院和地區法院，雖然不是聯邦最高法院，仍可對案件進行違憲審查，聯邦最高法院只是最終去統一法令解釋。但在我國，憲法法庭是唯一的違憲審查機關，立法者用憲法訴訟法提高門檻又全面封殺大法官，造成憲法法庭癱瘓，無法進行憲法解釋，無法宣告法律違憲，放任違憲或侵害人權的法律去傷害民主，傷害人民，長達一年，這是不可以被放任不管的。

請繼續往下閱讀...

「94要客訴」節目質疑，藍提案公投推翻大法官判決，終極目標是取代憲法法庭。（取自貼文）尤其，立法院有權透過修訂相關法律或凍結預算來影響各部會功能，更可以透過修改「行政院組織法」來增加或廢除某部會。因此，若毫無制衡，讓立法權獨大，會非常可怕。在阻擋四次國防預算後，你覺得他難道不可能提案廢除或實質凍結國防部嗎？聖誕節也是行憲紀念日，願我們深愛的家園平安。

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法