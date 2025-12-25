自由開講》憲法法庭自救 不是憲政惡例

◎ 劉哲瑋

在藍白透過修正《憲法訴訟法》癱瘓憲法法庭已逾一年之際，憲法法庭於19日公告本年度第一號裁判，宣告《憲訴法》部分修正違憲。此一裁判隨即引來藍白政治人物痛斥大法官為「憲法之恥」，亦有部分學者公開主張大法官「知憲違憲」，應立即辭職，甚至中華民國憲法學會更發表聲明，指責此一裁判創造憲政惡例。

這些批評看似多元，實則集中於同一主張：排除部分大法官參與評議，將動搖憲政秩序。然而，這樣的批評，卻忽略了當前台灣真正面臨的憲政處境──當憲法法庭被制度性癱瘓時，司法權是否仍有責任自我維持憲法秩序？

司法權違憲審查制度的誕生，正是為了捍衛「權力分立」。回顧憲政史，世界上第一部成文憲法──美國憲法──原本並未明文賦予司法權違憲審查權。直到1803年Marbury v. Madison一案，首席大法官約翰．馬歇爾（John Marshall）透過對憲法精神的詮釋，宣告國會制定的《1789年司法法》第13條部分違憲，首次確立司法部門得以解釋憲法、排除違憲法律的權限，從而使權力分立得以實質運作。

若依今日部分批評者的邏輯，馬歇爾是否也該被斥為「憲法之恥」、創造惡例？顯然不是。因為在憲政實務中，當制度設計出現致命缺口時，司法權的功能正是補上這個缺口，而非袖手旁觀。

台灣並非第一次面臨此類情境。民國88年，國民大會自行修憲延長任期，翌年即遭大法官於釋字第499號解釋中宣告違憲。即便，當時國民大會在形式上是修憲機關，大法官仍明確指出：民主共和國、國民主權、基本權保障、權力分立與制衡，共同構成「自由民主憲政秩序」，任何憲政機關均不得逾越，而這正是憲法自我防衛的典型案例。

本次《憲訴法》修正亦然，立法院一方面長期否決行政權所提名的大法官人選，另一方面再透過法律修正，使憲法法庭在實質上無法運作，此為「立法權的雙重封鎖」，結果導致司法權違憲審查功能被制度性封鎖。若憲法法庭在此情況下仍選擇不作為，等同承認立法權得以透過程序操作凌駕司法權之上，權力分立亦將名存實亡。

因此，參與本次裁判的五位大法官──呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五與尤伯祥所作出的，不是權力僭越，而是憲法機關在瀕臨失能時的必要自救。因此，我對五位大法官由衷表達敬意，他們深知這樣的判決必然會導致批評，但他們沒有因此遺忘大法官的職責，也就是守護憲法基本原則。

值得討論的，反而是另三位自始未參與評議、並選擇於法學期刊表達意見的大法官──蔡宗珍、楊惠欽與朱富美。選擇不參與評議，本身固然可被理解為堅守其對立法權與司法權關係的憲法立場；然而問題在於：當憲法法庭是否能繼續存在本身成為爭點時，缺席是否仍符合大法官作為憲法守護者的角色期待？

更進一步的憲政疑問是：若認為本次憲法裁判不應成立，那麼未來依此裁判「復活」的憲法法庭，這三位大法官在剩餘任期內，原則上都不應再參與後續憲法裁判，但如果這三位大法官未來參與憲法裁判，則讓人懷疑其立場是否已發生自我矛盾？

這些問題，並非針對個人動機，而是關乎制度一致性。台灣人民將司法權託付予大法官，期待的不是在關鍵時刻退回純學術論述，別忘了大法官薪水來自民脂民膏，台灣人將權力託付於您們，難道是在關鍵時刻退縮，選擇在法學期刊發表論文？台灣人期望的大法官是，當憲政秩序瀕臨瓦解時，仍有人願意承擔裁判責任。

憲法法庭的這次裁判，真正的問題從來不是「是否創造惡例」，而是：若連憲法法院都無法自我防衛，台灣的權力分立究竟還剩下什麼？作為一位台灣公民，且在學校教授公民科的教師，本人期望大法官深思。

（作者為教師）

