林修民 半導體看天下》十分推薦任天堂博物館

適逢日本首相高市早苗力挺台灣、中國抵制日本旅遊潮，林修民指出，民眾可趁現在赴日旅遊回報日本，他推薦京都的任天堂博物館，是一個值得闔家出遊的好地方。

◎ 林修民

日本任天堂博物館。（法新社檔案照）

前陣子剛好有機會買到任天堂博物館的門票，由於此票來得不易，又正值中國抵制日本旅遊，所以更特別值得再去日本旅遊，參觀之後，十分推薦給大家。

天堂博物館坐落於京都宇治市，原爲該公司的小倉工廠，經過整理，最後成為具有觀光娛樂功能的博物館，於去年（2024）10月開幕。

博物館裡面的內容其實已經很多網路影片有介紹，包含如何取得門票，以及裡面的展出內容，在此就不再多加介紹，詳細可以觀賞許多YouTuber所開箱的影片。

許多YouTuber開箱介紹日本任天堂博物館。（取自YouTube）

在此只提供一下個人參觀完之後的感想

任天堂其實是一個在企業經營上非常值得研究的好公司。包含他從最早是一個生產花牌的公司到現在推出最新的產品Switch 2，其公司經營之道就是顧守核心價值，但追求創新改變。

雖然筆者小時候第一次接觸到任天堂的產品是紅白機，但到了參觀才發現其實在任天堂紅白機之前的單機掌機遊戲也是他們家生產的，甚至更早之前任天堂還有發行過很多的玩具，這顯示了任天堂求新求變，但是專注於娛樂核心本質的公司策略。

而就算進到電子遊樂器產業之後，及作為裝載儲存的媒體從紅白機卡夾EEPROM，到Wii的光碟，以及到Switch最新的SD卡，都是根據最新的技術發展。

博物館完整呈現了任天堂公司產品發展的歷程。

任天堂公司經營之道就是顧守核心價值，追求創新改變。（作者提供）

瑪利歐40週年

而今年（2025）更是超級瑪利歐誕生40週年，作為任天堂全球最熱門的IP，博物館入門處擺著一張瑪利歐40年來的產品歷程，尋問參觀的人是從哪個年代開始認識瑪利歐？

綜上所述，任天堂博物館是一個大人可以回憶小時候遊戲且思考公司經營策略的好地方，而且小孩也能夠玩最新的遊戲，是一個值得闔家出遊的好地方。

任天堂博物館入門處擺著一張瑪利歐40年來的產品歷程，讓參觀民眾可自行思考自己是哪一年迷上瑪利歐的。（作者提供）

台日觀光互相幫忙

目前正值中國抵制日本觀光時刻，雖然本次旅遊還是見到許多中國人，沒有感受到任何中國人減少的趨勢，也可能是被取消的都是中國一條龍旅行社會出遊的地方，跟本次自由行會去的景點大不相同的關係，所以感受差別不大。

但日本首相高市早苗相挺台灣，這時候也是我們回報日本最好的時刻，歡迎大家多多去參觀，包括任天堂博物館在內的日本旅遊景點。

（作者為科技專欄作家）

