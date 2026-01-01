自由電子報
評論 > 投書

自由開講》德國敢提前倒閣 藍白立委為何不敢？

2026/01/01 08:30

◎ 劉威良

針對2025年12月15日行政院長卓榮泰不副署立法院通過的財劃法等法案，藍白嗆總統賴清德獨裁、違憲。對於憲法為制衡行政院長而賦予立委的神聖倒閣權，藍白立委畏畏縮縮拒絕使用，讓人懷疑藍白立委是為戀棧立委職權而傷其智商與情商。

藍白兩黨若對行政院長卓榮泰的不副署有意見，大可行使倒閣權；圖為國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌。（資料照）藍白兩黨若對行政院長卓榮泰的不副署有意見，大可行使倒閣權；圖為國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌。（資料照）

就在2025年2月，德國的前一個紅綠燈聯合政府已為台灣示範了倒閣的操作與提前選舉探求新民意的榜樣。

德國在2021選出的國會議員，照說在2025年九月才滿四年，但德國國會在2025年二月未滿四年就提前七個月重選了。提前重選的原因無他，就是因為2024年11月6日執政聯盟的聯合政府總理蕭茲（Olaf Scholz）因為國家舉債理念與聯合政府中自由民主黨所擔綱的財政部長林德納（Christian Lindner）南轅北轍，因無法合作而必須提前解散國會。蕭茲把林德當天辭了職，雙方都因不滿而出來嗆聲，雙方也都把過錯推給對方。當時新聞頭條都讓德國民眾感到政局詭譎而動盪不安。

面對2024年11月5日美國總統川普的當選結果出爐，世界政局發展充滿了不確定性，總理蕭茲深切理解德國不能允許過多的內耗，民意也急切希望失去過半國會的執政聯盟應盡快重新改選。原本蕭茲的如意算盤是想要再通過幾個重要法案，晚一點再提不信任案，表面上說是不願在聖誕節前解散國會，影響過節氣氛。

但當時黨內深感民心向背，蕭茲還是畏於民意而在12月11日聖誕節前在國會提出不信任案進而倒閣成功，迫使他宣布提前七個月重選國會議員，由最新民意來組閣執政

藍白兩黨若真想倒閣，不妨借鏡德國前總理蕭茲的倒閣操作。（法新社檔案照）藍白兩黨若真想倒閣，不妨借鏡德國前總理蕭茲的倒閣操作。（法新社檔案照）

反觀台灣藍白立委如果不同意卓榮泰的不副署，大可倒閣提前探求新民意，這是憲法賦予的倒閣權。這樣神聖的權利為何不為藍白所用，想來藍白立委就是要內耗台灣，戀棧立委職權。這樣吃相難看、經不起民意檢驗的立委，根本不值得人民尊重也永遠無法贏得選民信任。

（作者為德國台灣協會前會長）

