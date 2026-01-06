自由開講》立法院可以表決 但不能表決掉憲法

◎ 蕭錫惠

在憲政體制中，多數並不是萬能的通行證。立法院通過法律，代表政治意志的形成，但不等於已經完成憲法檢驗。行政院的責任，不是對立法院的多數低頭，而是對憲法與國家整體運作負責。《憲法增修條文》確實規定，行政院對法律案、預算案或條約案提出覆議，若經立法院過半維持原案，行政院院長「應即接受該決議」。但這句話的法律效果，只是終結行政與立法之間的政策歧見程序，並非替該決議內容貼上「合憲保證」。憲法從未授權立法院以多數表決，直接凌駕憲法之上。

在民主法治國家，「依法行政」的「法」，本身就包含憲法。當法律明顯侵害權力分立、違反預算憲政原則，或迫使行政機關從事違法行為時，行政院不僅可以拒絕執行相關部分，甚至有義務暫停執行，並聲請憲法法庭進行審查，必要時請求作成暫時處分，以避免在違憲疑慮未釐清前，造成不可回復的制度傷害。否則，行政官員若照令執行違憲法律，反而可能須負起個人法律責任。

將「覆議被否決」簡化為「行政院只能照單全收」，是一種危險的憲政偷換。覆議制度處理的是政治衝突，並非用來消滅憲法防線。若立法院可以僅憑席次優勢，迫使行政體系成為違憲決議的執行工具，那麼真正被掏空的，不只是行政院，而是整個憲政秩序。

民主不是多數的獨裁，而是權力之間的制衡與自我節制。行政院在此時守住憲法底線，不是抗命，而是履行憲法所賦予的責任。白話講，立法院可以表決，但不能表決掉憲法。

