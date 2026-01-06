自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》立法院可以表決 但不能表決掉憲法

2026/01/06 11:30

◎ 蕭錫惠

在憲政體制中，多數並不是萬能的通行證。立法院通過法律，代表政治意志的形成，但不等於已經完成憲法檢驗行政院的責任，不是對立法院的多數低頭，而是對憲法與國家整體運作負責。《憲法增修條文》確實規定，行政院對法律案、預算案或條約案提出覆議，若經立法院過半維持原案，行政院院長「應即接受該決議」。但這句話的法律效果，只是終結行政與立法之間的政策歧見程序，並非替該決議內容貼上「合憲保證」。憲法從未授權立法院以多數表決，直接凌駕憲法之上。

在民主法治國家，「依法行政」的「法」，本身就包含憲法。（資料照）在民主法治國家，「依法行政」的「法」，本身就包含憲法。（資料照）

在民主法治國家，「依法行政」的「法」，本身就包含憲法。當法律明顯侵害權力分立、違反預算憲政原則，或迫使行政機關從事違法行為時，行政院不僅可以拒絕執行相關部分，甚至有義務暫停執行，並聲請憲法法庭進行審查，必要時請求作成暫時處分，以避免在違憲疑慮未釐清前，造成不可回復的制度傷害。否則，行政官員若照令執行違憲法律，反而可能須負起個人法律責任。

將「覆議被否決」簡化為「行政院只能照單全收」，是一種危險的憲政偷換。覆議制度處理的是政治衝突，並非用來消滅憲法防線。若立法院可以僅憑席次優勢，迫使行政體系成為違憲決議的執行工具，那麼真正被掏空的，不只是行政院，而是整個憲政秩序。

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會表決通過移請監察院彈劾卓榮泰。（資料照）針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會表決通過移請監察院彈劾卓榮泰。（資料照）

民主不是多數的獨裁，而是權力之間的制衡與自我節制。行政院在此時守住憲法底線，不是抗命，而是履行憲法所賦予的責任。白話講，立法院可以表決，但不能表決掉憲法。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書