自由開講》談國民黨的柯文哲化

◎ 愚工

打開中國百度，評論柯文哲的文章有如過江之鯽，其中較突出的幾則令人警醒：

1.百度AI：柯文哲的政治策略具有投機性，主要體現在其選舉操作和聯盟構建中。例如2024年柯文哲試圖通過與郭台銘合作來提升自身影響力。柯文哲公開遵奉郭台銘為大哥，但卻在背後策劃針對郭台銘的行動，這種兩面派行為導致合作破裂，反而削弱了民眾黨的選舉前景。

請繼續往下閱讀...

柯文哲（左）、郭台銘（右）。（資料照）

2.早在柯文哲貪腐事跡敗露前，中共著名「台灣通」謝志傳2023年6月27日，就以「鬼話連篇！肆無忌憚，信口雌黃無底線」刻劃柯文哲的嘴臉。

3.柯文哲事蹟曝光後，中共官媒《海峽導報》署名「嫻嫻美台誌」的記者就以「柯文哲陷三大案，小草信仰破滅，民眾黨何去何從」為題撻伐柯文哲。

4.中國著名網站《知乎》也以「柯文哲死不足惜，可憐的小草成了韭菜」為題為小草成了韭菜鳴不平。《知乎》的文章，用中共民間的俏皮話說，就是「我把你當英雄膜拜，你卻把我當韭菜灌溉」。

5.著名中共側翼網紅「序峰」：指出柯文哲這個人吃相太難看了，貪得無厭，目標還短淺，屬於住酒店就要把酒店水龍頭拆下來賣廢鐵，把床拆了拿回家當柴燒的那種貪，簡直是，鵪鶉嗉裡尋小米，鷺鷥腿上劈精肉，蚊子腹內刮脂油。

1949年，國民黨潰逃來台，竊取政權後，從「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」，到「蠱惑國人赴湯蹈火，消滅萬惡的共匪」，到「戰士授田證」，到「九二共識，一中各表」，到「ECFA，服貿」等；從反共變舔共，坑矇拐騙，翻來覆去，一路騙過來，始終如一。過去一年多，更是由騙轉搶：毀憲亂政，挖空中央，亂立惡法，癱瘓台灣，進行「搶奪法制化」。

國民黨立委陳玉珍提案修法，使未來助理費交由立委統籌運用，為助理費案除罪化，引發爭議。（資料照）

其中，眾立委的助理們扮演為虎作倀的角色，功不可沒。這些助理們宛如柯文哲蠱惑下的小草，服了「三屍腦神丹」似的，腦中只有教主，沒有是非。最近陳玉珍領銜要拔掉助理們既有的制度保障與各項福利，要將相關金額全數納入立委的小金庫，將來助理們的生計只能寄希望於立委的仁慈與良心。

陳玉珍們，既可免於貪汙的風險，又可頤指氣使當起土皇帝。陳玉珍們投機，信口雌黃，貪得無厭的德性與序峰及謝志傳兩位中國人指控下的柯文哲一模一樣。柯文哲恃權術耍機巧，如今玩死自己；國民黨身為百年大黨，竟然坑矇拐騙搶，不知禮義廉恥，完全柯文哲化，令人慟心。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法