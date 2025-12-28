自由電子報
李忠憲的思考》人工智慧基本法：當AI越來越像人，我們是否反而不再培養「理解的人」？

法律規定AI侵害生命、財產 破壞社會秩序造假應依法限制或禁止。問題由誰來判斷？法律寫得很清楚，但問題是：如果判斷者本身不理解AI，那麼判斷只會變成形式審查。
李忠憲的思考

2025/12/28 21:00

◎ 李忠憲

在研究所上程式相關的課程時，我常常問研究生一個問題：

你真的有寫過程式嗎？

最多寫過多少行？

五百行？

一千行？

五千？

舉手的人，永遠不多。

學生學習寫程式，控制機器人。（資料照，教育部提供）學生學習寫程式，控制機器人。（資料照，教育部提供）

但真正讓我不安的，還不是寫得少，而是有些研究生其實從來沒寫過程式。

那要怎麼理解演算法？

怎麼理解通訊協定？

怎麼分辨「理論上可行」和「現實中一定會出事」？

因為演算法不是數學式，而是在時間、記憶體、錯誤與人性限制下的選擇；

協定也不是標準文件，而是在失敗、作弊與不可靠世界裡勉強撐住秩序的妥協。

這些東西沒有寫過、不被系統反咬過，是不會懂的。

我記得多年前談台灣IC設計產業時，

曾有人斬釘截鐵地預言：

如果不讓中資入股，台灣很快2025就會完蛋。

那時我注意到，他碩士論文展示的研究方法，是大量問卷與模型推論。

我當時其實很感慨：

真正做系統、寫程式、處理複雜維度的人，

往往在這種知識體系裡，顯得笨拙又不討喜。

現在AI出現了。

理解的「門檻」，其實不是被取消，而是被抬得更高。

我們如果問ChatGPT能不能當你的教練

OpenAI旗下的AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT，它能幫你理清思路、做決策、做反思，甚至可以用文學與哲學的例子，進行「蘇格拉底式提問」。（路透檔案照）OpenAI旗下的AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT，它能幫你理清思路、做決策、做反思，甚至可以用文學與哲學的例子，進行「蘇格拉底式提問」。（路透檔案照）

它回答得非常謙遜、非常完整：它能幫你理清思路、做決策、做反思，甚至可以用文學與哲學的例子，進行「蘇格拉底式提問」。

聽起來近乎完美。沒有職業偏見、沒有性別偏見、沒有昂貴費用、不疲倦、不生氣、不說教。

但問題正好出現在這裡。

真正的蘇格拉底，是從「我知道我一無所知」開始，

他提問，是為了逼對方承認自己的無知。

而AI則剛好相反。它假裝什麼都知道，卻因為沒有自知之明，根本不知道自己要把你引向哪裡。

它不是蘇格拉底，而是反蘇格拉底。

當我們把AI當成「專家」，

它看起來像一部升級版百科全書。

但啟蒙時代的百科全書，

當我們把AI當成「專家」，它看起來像一部升級版百科全書。（路透檔案照）當我們把AI當成「專家」，它看起來像一部升級版百科全書。（路透檔案照）

承諾的是：人類能理解事物如何運作，並自行判斷。

而當理解被外包，專業被自動化，我們得到的，可能不是更多學者，

而是更高效率的無知。

當我們把 AI 當成「朋友」，它不評價、不拒絕、不動怒，但這種關係本質上是不對稱的。

朋友來自經驗，而機器沒有經驗。

這不是友誼，而是一種情緒上安全、現實中空洞的陪伴。

所以問題從來不是：AI 能不能幫我們思考。

而是：當AI越來越會「替我們思考」，教育還要不要逼人去「真的理解」？

立院三讀通過人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會。（資料照）立院三讀通過人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會。（資料照）

今天（12/23）台灣通過了《人工智慧基本法》，主管機關是國科會，這當然是一個重要的起點。

但如果AI教育只剩下「怎麼用」、如果理解被視為低效率、如果寫程式、犯錯、debug被當成不必要的痛苦，那這部法律，最後保護的，可能不是台灣的科技能力，而是一整套避免理解、逃避門檻的制度幻覺。

法律規定AI侵害生命、財產 破壞社會秩序造假應依法限制或禁止。

問題由誰來判斷？法律寫得很清楚，但問題是：如果判斷者本身不理解AI，那麼判斷只會變成形式審查。

立法院23日院會三讀通過『人工智慧基本法草案』，主持議事的副院長江啟臣敲下議事槌。（資料照）立法院23日院會三讀通過『人工智慧基本法草案』，主持議事的副院長江啟臣敲下議事槌。（資料照）

哲學上，自由不是什麼都能用，而是你知道自己在用什麼，也知道後果會由誰承擔。一個不再要求理解的教育體系，只會生產順從的使用者，而不是能制定、監管、質疑AI的公民。

我越來越相信，如果理解持續被外包，那麼10到20年後，知識界對教授的要求，很可能會低於AI出現之前的碩士班研究生。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書