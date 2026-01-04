自由開講》五萬不是門檻 反貪是國家公僕誠信的試金石

◎ 郭索

台北市一位黃姓清潔隊員，將一台回收來的電鍋轉贈給街頭拾荒嬤嬤，卻因此被依《貪污治罪條例》起訴，最後遭法院判刑三個月，雖緩刑兩年，仍褫奪公權一年。社會輿論普遍認為判決過重，引發對「法不入人情」的反思。然而，國民黨立委翁曉玲在此事件後火速提出修法，主張增訂條文，將貪污所得未滿五萬元且情節輕微者，得免除其刑。表面上是替基層公務員發聲，實則開啟了對貪污「明碼標價」的潘朵拉之盒，造成更深層的社會危機。

國民黨立委翁曉玲主張增訂條文，將貪污所得未滿五萬元且情節輕微者，得免除其刑。（資料照）

我們不能僅因一個「看似無害」的個案，就放寬對制度性腐敗的防線。這不是「體恤基層」，而是變相將貪污分級合法化。立法若真的通過，將讓公職人員明目張膽地在五萬元以下操作紅包、收禮、圖利、索賄，而無須擔心刑責追究。屆時，地方系統中的庶務採購、發包、便民措施、里長補助、救災資源配置等各層權力節點，都將可能落入「不痛不癢」的灰色交易中，最後埋單的，是整個社會的公平與信任。

更令人憂心的是所謂「情節輕微」的認定權。這樣的模糊詞彙若由檢察官或法官自由裁量，將造成更多司法資源耗損，且讓關說與政治力介入有機可乘。正當社會各界致力於推動透明政府、誠信治理，翁曉玲卻以「保護基層」為名，試圖鬆綁《貪污治罪條例》，其背後真正保護的，恐怕不是電鍋案中的清潔隊員，而是那些游走在灰色地帶的地方政客與權勢系統。

台北市環保局一名清潔隊員，將拾獲的電鍋轉送給一名拾荒老嫗，被依《貪污治罪條例》判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

我們當然應該對不合比例原則的起訴與判決進行檢討。也應該鼓勵法界回歸「有罪推定之上，再看動機與情節」的判斷邏輯，但絕不能以制度性讓步，作為代價。電鍋案值得反省的，是法官在適用法律時是否缺乏彈性，是檢方是否濫用起訴工具，而非立法上大開方便之門，讓整部反貪體系根基動搖。特別是在台灣地方派系盤根錯節，錢權密集交纏的現實下，「五萬以下免刑」根本不是保護基層，而是給予系統性貪污一條合法逃生通道。

這並非法律改革，而是貪污合法化的前奏。這不是制度溫情，而是法治腐蝕的破口。真正的改革，不是放棄原則，而是要求司法回應個案的真實人情，以比例原則裁判，以制度補正偏差，而非讓道德標準全面崩解。

反貪不能打折，公義不能變價。面對翁曉玲所提之所謂「微罪不舉」，我們必須大聲質問：今天是五萬元，明天是十萬元，當所有貪腐都被視為「小事」，那什麼才算「大事」？台灣要的是清廉政府，而不是會說故事的政治人物。

（作者為自由評論者）

