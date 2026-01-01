自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當制度失靈憲政須自救 副署權非對抗 是民主的「護欄」

2026/01/01 19:00

◎ 宗政直言集

行政院長卓榮泰不副署藍白財劃法，國民黨及民眾黨立委23日到監察院外開記者會，對卓榮泰提出彈劾。（資料照）行政院長卓榮泰不副署藍白財劃法，國民黨及民眾黨立委23日到監察院外開記者會，對卓榮泰提出彈劾。（資料照）西方政治學最核心的提醒之一，來自麥迪遜在《聯邦論》所奠定的憲政設計邏輯：權力必須以權力制衡，而制度之所以需要分立與互相牽制，不是因為我們不信任人民，而是因為我們不能把國家的安全與治理品質，賭在任何單一權力機關永遠自制、永遠理性、永遠不會失誤的假設上。換言之，民主不是「永遠沒有衝突」，而是「衝突必須被制度化」；當衝突發生，必須有一套程序把它導回可驗證、可究責、可修復的軌道。

正因如此，面對高度爭議、可能危及治理與法治秩序的立法作為，台灣不能只停留在政治口水或情緒對決，而必須正視制度性的解方。今天行政院提出「不副署」的憲政選項，並非要凌駕民意，而是把問題拉回到憲政架構本身：在憲法法庭功能受限、違憲爭議難以即時裁判的狀態下，國家是否仍保有最低限度的制度護欄，避免不可逆的治理傷害直接落在人民身上

卓榮泰23日受訪表示，經發會是現在最重要的經濟政策平台，這件事才是對國家最有幫助、真正應該辦的事。（資料照）卓榮泰23日受訪表示，經發會是現在最重要的經濟政策平台，這件事才是對國家最有幫助、真正應該辦的事。（資料照）謝長廷資政近日對此提出了極具結構性的關鍵觀點：在台灣，立法院固然代表民意，但總統同樣是人民直選，也有強大的民意基礎；然而面對立院「濫權危害國家的法案」，總統既不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公布，這樣的設計在今日僵局下反而顯得不合理。

更重要的是，台灣憲政運作「誰也沒有想到」會陷入政府失能、法案有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解局面。於是，憲法保留副署權的規定，即使原本是制衡總統的設計，現在應可被解釋為：善用以平衡立法院的專橫，達到保護人民、維護民主體制的目的既然依憲法第三十七條行使，也沒有違憲問題，反而能讓失能僵局重新「動起來」。這段論述的價值，在於它把副署權從「政黨攻防」提升為「憲政修復」

副署在現代憲政中不是形式簽名，而是責任政治的具體化：行政院長與相關部會首長對法令公布與施行的後果承擔治理責任。當行政體系判斷某些立法可能造成重大治理風險、侵害人民權利或破壞權力均衡時，拒絕背書並不必然等同否定民意，而是啟動憲政體系預留的安全閥，把爭議導向「更高層次的制度對話與政治責任」。如果立院認為行政院不副署不可接受，憲政設計也提供相應的政治責任路徑；制度因此不是僵住，而是逼迫各方把立場放在程序與責任之下接受檢驗。真理越辯越明，並非靠聲量，而是靠程序把是非放進可究責的框架。

國家的競爭力不僅取決於製程、人才或出口規模，更關鍵的是法治可預期性與制度自我修復能力；圖為憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲。（資料照）國家的競爭力不僅取決於製程、人才或出口規模，更關鍵的是法治可預期性與制度自我修復能力；圖為憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲。（資料照）更關鍵的是，這不是純政治議題，產業與經濟永遠分不開。從國際科技產業與資本市場的角度看，一個國家的競爭力不僅取決於製程、人才或出口規模，更取決於兩個常被忽略的指標：法治可預期性與制度自我修復能力。半導體、AI、資料中心、能源與關鍵基礎設施投資，最怕的不是政策有方向，而是國家治理陷入「規則可被恣意扭曲、衝突無法制度化解決」的狀態。當制度無法處理爭端，市場會立刻以更高的風險溢價、更保守的資本配置、更分散的供應鏈策略回應融資成本上升、投資遞延、人才外流誘因增加，最終都會變成人民生活成本、企業營運成本與國家發展成本。

因此，行政院若在憲政危急時刻選擇以副署權作為制度性制衡工具，其意義不在「誰輸誰贏」，而在於向社會與國際釋放一個明確訊號：台灣仍願意把衝突留在制度內部消化，願意用憲政工具承擔責任、修復失靈、阻止不可逆的治理傷害。若立院仍堅持其立法意志，也就必須走完制度要求的責任路徑，承受相應的政治後果。這不是對抗，而是民主制度的護欄；不是僵局，而是把僵局轉化為可運作的憲政程序。唯有如此，台灣才能在高風險的地緣政治與高密度的全球供應鏈競爭中，守住制度信用，進而守住產業動能與經濟韌性。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書