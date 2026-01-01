自由開講》當制度失靈憲政須自救 副署權非對抗 是民主的「護欄」

◎ 宗政直言集

行政院長卓榮泰不副署藍白財劃法，國民黨及民眾黨立委23日到監察院外開記者會，對卓榮泰提出彈劾。（資料照）西方政治學最核心的提醒之一，來自麥迪遜在《聯邦論》所奠定的憲政設計邏輯：權力必須以權力制衡，而制度之所以需要分立與互相牽制，不是因為我們不信任人民，而是因為我們不能把國家的安全與治理品質，賭在任何單一權力機關永遠自制、永遠理性、永遠不會失誤的假設上。換言之，民主不是「永遠沒有衝突」，而是「衝突必須被制度化」；當衝突發生，必須有一套程序把它導回可驗證、可究責、可修復的軌道。

正因如此，面對高度爭議、可能危及治理與法治秩序的立法作為，台灣不能只停留在政治口水或情緒對決，而必須正視制度性的解方。今天行政院提出「不副署」的憲政選項，並非要凌駕民意，而是把問題拉回到憲政架構本身：在憲法法庭功能受限、違憲爭議難以即時裁判的狀態下，國家是否仍保有最低限度的制度護欄，避免不可逆的治理傷害直接落在人民身上？

卓榮泰23日受訪表示，經發會是現在最重要的經濟政策平台，這件事才是對國家最有幫助、真正應該辦的事。（資料照）謝長廷資政近日對此提出了極具結構性的關鍵觀點：在台灣，立法院固然代表民意，但總統同樣是人民直選，也有強大的民意基礎；然而面對立院「濫權危害國家的法案」，總統既不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公布，這樣的設計在今日僵局下反而顯得不合理。

更重要的是，台灣憲政運作「誰也沒有想到」會陷入政府失能、法案有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解局面。於是，憲法保留副署權的規定，即使原本是制衡總統的設計，現在應可被解釋為：善用以平衡立法院的專橫，達到保護人民、維護民主體制的目的；既然依憲法第三十七條行使，也沒有違憲問題，反而能讓失能僵局重新「動起來」。這段論述的價值，在於它把副署權從「政黨攻防」提升為「憲政修復」。



副署在現代憲政中不是形式簽名，而是責任政治的具體化：行政院長與相關部會首長對法令公布與施行的後果承擔治理責任。當行政體系判斷某些立法可能造成重大治理風險、侵害人民權利或破壞權力均衡時，拒絕背書並不必然等同否定民意，而是啟動憲政體系預留的安全閥，把爭議導向「更高層次的制度對話與政治責任」。如果立院認為行政院不副署不可接受，憲政設計也提供相應的政治責任路徑；制度因此不是僵住，而是逼迫各方把立場放在程序與責任之下接受檢驗。真理越辯越明，並非靠聲量，而是靠程序把是非放進可究責的框架。

國家的競爭力不僅取決於製程、人才或出口規模，更關鍵的是法治可預期性與制度自我修復能力；圖為憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲。（資料照）更關鍵的是，這不是純政治議題，產業與經濟永遠分不開。從國際科技產業與資本市場的角度看，一個國家的競爭力不僅取決於製程、人才或出口規模，更取決於兩個常被忽略的指標：法治可預期性與制度自我修復能力。半導體、AI、資料中心、能源與關鍵基礎設施投資，最怕的不是政策有方向，而是國家治理陷入「規則可被恣意扭曲、衝突無法制度化解決」的狀態。當制度無法處理爭端，市場會立刻以更高的風險溢價、更保守的資本配置、更分散的供應鏈策略回應；融資成本上升、投資遞延、人才外流誘因增加，最終都會變成人民生活成本、企業營運成本與國家發展成本。

因此，行政院若在憲政危急時刻選擇以副署權作為制度性制衡工具，其意義不在「誰輸誰贏」，而在於向社會與國際釋放一個明確訊號：台灣仍願意把衝突留在制度內部消化，願意用憲政工具承擔責任、修復失靈、阻止不可逆的治理傷害。若立院仍堅持其立法意志，也就必須走完制度要求的責任路徑，承受相應的政治後果。這不是對抗，而是民主制度的護欄；不是僵局，而是把僵局轉化為可運作的憲政程序。唯有如此，台灣才能在高風險的地緣政治與高密度的全球供應鏈競爭中，守住制度信用，進而守住產業動能與經濟韌性。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

