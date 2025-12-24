林志潔評評理》藍白立委正在將立法院人大常委化

如果立法院可以廢除憲法法庭的判決，那立法院等於就成為憲法解釋機關，這不只破壞權力分立制衡，更癱瘓了憲法對基本權（尤其弱勢者）保障的功能。

◎ 林志潔

說明一下為何憲法法庭判決很重要，立法院舉手表決或公投投票是無法取代憲法法庭的，否則，立法院將集立法與司法釋憲於一身，成為人大常委會。

除了三權分立制衡外，有一個很關鍵的原因是：民主國家，雖然人民可以選出代議者，但代議者的立法，未必能保障所有人的權利，因為不論怎麼投，有些人可能根本沒有投票權，有些群體，可能永遠也不會成為多數，例如小孩、植物人、失智者、外籍移工、同志.....

立法院國民黨團提憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，於程序委員會通過列入週五院會議程。（資料照）

所以，本來就不是投票贏就是對的！

憲法保障所有人的平等，因為有憲法法庭，大法官才能以憲法的高度，判決立法院多數通過、關於婚姻登記的戶籍法規、不許同志伴侶登記成為合法伴侶，是違反憲法平等權的。

立法院國民黨團提案廢除憲法法庭114憲判字第1號判決。（取自立法委員林楚茵臉書）

如果立法院可以廢除憲法法庭的判決，那立法院等於就成為憲法解釋機關，這不只破壞權力分立制衡，更癱瘓了憲法對基本權（尤其弱勢者）保障的功能。

我要提醒大家的是：中華人民共和國堅決反對三權分立與司法獨立，中國的人大常委會，就是集立法權和釋憲權於一身的機構。

中國的人大常委會，就是集立法權和釋憲權於一身的機構。圖為中共中央政治局排名第3的人大常委會委員長趙樂際（左）與總書記、國家主席習近平（右）。（歐新社檔案照）

國民黨立委居然提案立法院可以決議憲法法庭判決無效，可以解釋憲法，看來，將台灣的立法院「人大常委化」，就是這次赴中領旨的重要KPI了！

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

