自由開講》當異議成罪、政黨被迫消失，一國兩制還剩什麼？

◎ 再米

香港民主自由再遭中國鐵拳摧毀！在短短一週內，曾經代表溫和民主主義、存在超過三十年的香港民主黨宣布解散，緊接著壹傳媒創辦人黎智英遭香港法院以所謂「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀刊印煽動刊物」等罪名定罪，審判結果如中國預設劇本般水到渠成。這一連串事件，不僅是香港民主運動的慘痛歷史書寫，更是對「一國兩制」虛偽承諾的徹底揭穿。

香港民主黨自1994年成立以來，長期倡議普選與政府透明，曾是香港最大的民主政黨，是真正代表市民意志的政治力量之一。然而，在中國強推港版國安法後，民主派政治空間逐步收縮，黨內多名核心成員因涉嫌違反國安法被捕、入獄甚至通緝。2025年12月14日該黨正式通過解散表決，正式向歷史告別。這並非「主動退場」，而是被迫走向終結——因為不稱臣於中國、不同聲就沒有出路。

香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）

更令人震驚的是黎智英案。這位曾經創立《蘋果日報》，長期批判中國、捍衛新聞自由的媒體人，在港版國安法的框架下被定罪，未來還將面臨判刑。他被指控「勾結外國勢力」和「煽動刊物」，這類罪名本身模糊且容易被濫用，正如國際社會與人權團體所警告，這類法律機制恐怕不是真正維護國安，而是政治箝制的工具。

對此，陸委會明確指出，香港的最新發展清楚顯示，在中國口中那個「一國兩制」下，實際上只有經過中國認證的「愛國者」才能參與政治活動；持不同意見者不但被排斥，更是被逼到絕路。陸委會並以我國民調為依據，強調超過八成國人反對中國的一國兩制，提醒國人切莫輕信中國政治話術。

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法；圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（法新社檔案照）

這些事件的政治訊號極為清晰：中國既不容許多元政治存在，也不容許不同聲音在香港土壤上繼續生根。當民主黨這樣的政治團體被迫解散、當新聞自由的象徵人物遭受政治審判，「一國兩制」不過是遮羞布，一套用來掩蓋專制擴張的政治話術。中國用法律與國安的名義打造「只准忠臣、不准異見」的政治空間，徹底抹殺香港曾引以為傲的制度優勢。

這對台灣的警示是不容忽視的：自由與民主不是口號，而是需要持續守護的價值。香港的慘痛教訓告訴我們，凡是妄想透過類似一國兩制的政治承諾來保障安全與發展，只會換來自由的失去、制度的崩裂。台灣必須更加堅定捍衛民主、法治與人民的基本權利，防止類似情況在我們的土地上重演。

（作者為退休人士）

