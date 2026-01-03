自由電子報
自由開講》當異議成罪、政黨被迫消失，一國兩制還剩什麼？

2026/01/03 18:00

◎ 再米

香港民主自由再遭中國鐵拳摧毀！在短短一週內，曾經代表溫和民主主義、存在超過三十年的香港民主黨宣布解散，緊接著壹傳媒創辦人黎智英遭香港法院以所謂「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀刊印煽動刊物」等罪名定罪，審判結果如中國預設劇本般水到渠成。這一連串事件，不僅是香港民主運動的慘痛歷史書寫，更是對「一國兩制」虛偽承諾的徹底揭穿

香港民主黨自1994年成立以來，長期倡議普選與政府透明，曾是香港最大的民主政黨，是真正代表市民意志的政治力量之一。然而，在中國強推港版國安法後，民主派政治空間逐步收縮，黨內多名核心成員因涉嫌違反國安法被捕、入獄甚至通緝。2025年12月14日該黨正式通過解散表決，正式向歷史告別。這並非「主動退場」，而是被迫走向終結——因為不稱臣於中國、不同聲就沒有出路

香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）

更令人震驚的是黎智英案。這位曾經創立《蘋果日報》，長期批判中國、捍衛新聞自由的媒體人，在港版國安法的框架下被定罪，未來還將面臨判刑。他被指控「勾結外國勢力」和「煽動刊物」，這類罪名本身模糊且容易被濫用，正如國際社會與人權團體所警告，這類法律機制恐怕不是真正維護國安，而是政治箝制的工具

對此，陸委會明確指出，香港的最新發展清楚顯示，在中國口中那個「一國兩制」下，實際上只有經過中國認證的「愛國者」才能參與政治活動；持不同意見者不但被排斥，更是被逼到絕路。陸委會並以我國民調為依據，強調超過八成國人反對中國的一國兩制，提醒國人切莫輕信中國政治話術。

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法；圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（法新社檔案照）壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法；圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（法新社檔案照）

這些事件的政治訊號極為清晰：中國既不容許多元政治存在，也不容許不同聲音在香港土壤上繼續生根當民主黨這樣的政治團體被迫解散、當新聞自由的象徵人物遭受政治審判，「一國兩制」不過是遮羞布，一套用來掩蓋專制擴張的政治話術。中國用法律與國安的名義打造「只准忠臣、不准異見」的政治空間，徹底抹殺香港曾引以為傲的制度優勢。

這對台灣的警示是不容忽視的：自由與民主不是口號，而是需要持續守護的價值。香港的慘痛教訓告訴我們，凡是妄想透過類似一國兩制的政治承諾來保障安全與發展，只會換來自由的失去、制度的崩裂。台灣必須更加堅定捍衛民主、法治與人民的基本權利，防止類似情況在我們的土地上重演。

（作者為退休人士）

