美台觀測站》軍購要是通不過，全民一起承擔後果

但如果AIT好話都說盡了預算還是被擋，大家也別幻想會換CIA進場修理藍白，最多就是人家真的確認台灣人就是擺爛，不見棺材不掉淚。
美台觀測站

美台觀測站

2025/12/26 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

中國國民黨主席鄭麗文到東吳大學演講，說沒有要擋軍購、只是想要#多討論，但國民黨團又在「程序」委員會就不給成案，讓法案連審查的程序都進不了，根本沒有討論機會，所謂「討論」究竟在哪？中國國民黨這麼做的目的在哪？正好，AIT貼出了副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍與張榮恭會面討論國防議題的貼文。

國民黨立法院黨團又在程序委員會不給軍購案成案，讓法案連審查的程序都進不了。（取自貼文）國民黨立法院黨團又在程序委員會不給軍購案成案，讓法案連審查的程序都進不了。（取自貼文）AIT說會持續和在野黨溝通，我們與其要說是「施壓」，不如說是要給國務院交代。 台灣的這筆特別預算沒過，國務院長官一定會問AIT是不是沒有好好溝通，所以AIT一定要把各種有溝通的動作都做足。

但如果AIT好話都說盡了預算還是被擋，大家也別幻想會換CIA進場修理藍白，最多就是人家真的確認台灣人就是擺爛，不見棺材不掉淚。

當年國民黨丟掉整個中國，美國內部就在辯論 the loss of China 是誰的責任。共和黨如麥卡錫說是共諜滲透美國政府所致；1949年杜魯門政府發表《對華白皮書》，主張美國在合理能力範圍內已盡力支持，真正導致敗局的關鍵在於中國國民黨政府自身領導缺失及系統性腐敗，局勢已非外力所能挽回。老蔣和國民黨權貴貪汙掉了美援，以致兵敗如山倒，美國也隨後停止對中華民國政府的軍事援助。1949 年的教訓歷歷在目，當一個政權表現出無法自救、甚至內部自我瓦解的樣子時，盟友最理性的選擇就是停損。

美國在台協會於23日在立法院程委會召開前一小時，公開副處長梁凱雯（中）與國民黨副主席李乾龍（右二）、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。（擷取自AIT臉書）美國在台協會於23日在立法院程委會召開前一小時，公開副處長梁凱雯（中）與國民黨副主席李乾龍（右二）、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。（擷取自AIT臉書）今天台灣人別以為外面的人會對你那麼好，都知道「It's the KMT」（編按：美國參議員Dan Sullivan在國會聽證會時，點名中國國民黨。而國防部次長柯伯吉Elbridge Colby回應附和此說，對台灣立院刪減國防預算感到非常不安）。知道狀況的大概只有美國國會議員以及助理們，還有政策圈的人們，很多人確實也嚴辭批判了國民黨。

美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan），痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透檔案照）美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan），痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透檔案照）

然而，就算再怎麼樣了解台灣狀況的人都幫不了台灣。國民黨若真的要擋軍購擋到底，也是台灣人選出來的。台灣人自業自得，還有臉去疑美嗎？人家現在就可以疑台了。

另外，美國官員和議員也不只一次說到，如果台灣自己都不想防衛自己，美國憑什麼要幫台灣？（Why should the United States defend Taiwan if Taiwan won't defend itself？）

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）3月表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。（法新社檔案照）美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）3月表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。（法新社檔案照）

我們必須認清一個冷酷的現實：盟友的支持是給「抵抗者」，不是給「不作為者」或「投降者」。 當在野黨在程序委員會將軍購案封殺，連實質審查的機會都不給時，他們擋下的不只是預算，同時，傳遞給國際社會的訊號是非常嚴重的：「台灣人覺得自己很安全，或者台灣人根本不想抵抗。」台灣人必須認真面對選出來民意代表以及傳遞的訊息。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

