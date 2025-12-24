自由電子報
名家分享~楊斯棓》降維打擊！陳方隅用一塊超商三明治，讓鄭麗文的攻勢碎了一地

面對權威的無理指控：不要掉進對方的邏輯陷阱裡自證清白，而是用幽默和邏輯，笑著把對方的荒謬突顯出來。 最後，面子（幽默感）、裡子（邏輯道理）全拿。
名家分享

名家分享

2025/12/24 19:00

◎ 楊斯棓

東吳大學政治系副教授陳方隅（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照，本報合成）東吳大學政治系副教授陳方隅（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文赴東吳大學演講（1222），無力招架陳方隅教授的提問，只能訴諸『三民自』這種廉價的標籤手段，試圖貶抑陳教授的媒體識讀能力。陳教授會後發文附上一張三明治的自拍，用幽默與邏輯，無情碾壓了鄭麗文意圖挑起的政治泥巴戰。

陳教授的回應為何可稱高段位的回應？

1. 符號學上的「借力使力」：三明治的諷刺藝術

鄭麗文主席原本用「三民自（三立、民視、自由時報）忠實讀者」這個標籤，意圖將陳教授抹綠、邊緣化，暗示他的提問不具客觀性，這是一種常見的「井毒謬誤（Poisoning the Well）」。

陳教授拿著一張真正的「三明治（Sandwich）」拍照，這是一個非常聰明的「再挪用（Reappropriation）」策略。

具象化解構：他把一個帶有政治攻擊意涵的抽象標籤（三民自），轉化為一個無害、日常的實體食物（三明治）。

鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講。（資料照）鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講。（資料照）以幽默化解攻擊：當被攻擊者對標籤感到憤怒時，攻擊者就贏了；但當被攻擊者拿著三明治自拍並說「送你一張三明治」，這顯示出他並不畏懼這個標籤，反而把它變成了一個笑話。這讓貼標籤的一方顯得古板且缺乏幽默感。

2. 邏輯上的「降維打擊」：從情緒戰回到說理戰

在文字回應部分，陳教授沒有陷入情緒化的謾罵，而是非常有層次地拆解了對方的攻勢。這是一種「棉裡藏針」的智慧。

身份界定（Identity）：他強調自己是「東吳教師」、「校內人士」，且「無黨職」，直接戳破國民黨青年團指控他是「校外政治勢力鬧場」的敘事。這在邏輯上確立了他在大學殿堂發言的正當性。

轉移戰場（Reframing）：他將矛盾從「藍綠對決」拉回到「民主素養」。他質問：「不想回答可以先說」、「為什麼要潑髒水」。這把問題的核心從「提問者的政治立場」轉移到了「回答者的氣度與邏輯」。

防衛公共性：他不僅為自己辯護，還特別點出「逼問系學會」、「怪罪學生」，將自己與學生站在同一陣線，這在校園輿論場上是絕對的制高點。

3. 傳播效果：迷因化（Meme）的勝利

東吳大學副教授陳方隅23日Po出與三明治的合照反擊國民黨。（取自貼文）東吳大學副教授陳方隅23日Po出與三明治的合照反擊國民黨。（取自貼文）在網路時代，長篇大論的道理（如他的文字部分）雖然重要，但傳播力有限。然而，那張「手持三明治大笑」的照片具有極強的迷因潛力：

視覺衝擊：照片中他表情誇張、手持超商三明治，這種「荒謬感」非常符合年輕世代的網路語境。

反差萌：一位大學教授，面對政治人物的嚴厲指控，卻用吃三明治來回應。這種反差讓他在形象上顯得親民、接地氣，與政治人物高高在上的姿態形成鮮明對比。

如果他只發文字憤怒回擊，那只是一場普通的口水戰，大眾很快就會厭煩。但他加上了那張「三明治」照片，瞬間將這場衝突昇華為一場行為藝術。他示範了如何面對權威的無理指控：不要掉進對方的邏輯陷阱裡自證清白，而是用幽默和邏輯，笑著把對方的荒謬突顯出來。最後，面子（幽默感）、裡子（邏輯道理）全拿。

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

