評論 > 投書

自由開講》立委可以赴中 但不能賣台

2025/12/31 11:30

◎ 李昆穎

媒體報導，多位國民黨立委搭機赴中國廈門，名義上是參與台商協會活動。交流本身不是問題，但人民最在意的從來不是「去不去」，而是「怎麼去、見了誰、談了什麼」：誰邀請？行程怎麼安排？是否會見中方官員或統戰系統人士？經費由誰負擔？這些都應攤在陽光下，才叫對人民負責。

因為國會議員不是一般旅客。立委手上握著國防預算、國安修法、總預算審議的關鍵權力；在兩岸高度對立、資訊戰滲透不斷的此刻，任何不透明的赴中行程，都足以讓社會合理擔憂：這趟行程是否帶著政治訊號？是否被期待傳話？是否被要求「交換」？國防預算、國安法制不是任何人的談判籌碼，更不該成為對岸測試、施壓、滲透的入口。

國民黨立委葉元之搭機赴中國廈門。（資料照）國民黨立委葉元之搭機赴中國廈門。（資料照）

國家只有一個，葉元之請把答案說清楚

更令人錯愕的是，同班機的板橋立委葉元之面對提問，竟以一句「我不曉得」帶過。請問：不曉得就能上飛機？不曉得就能代表人民？如果連基本行程與會面對象都說不清楚，人民怎麼放心把預算把關與國家安全交到你手上？「我不曉得」不該是民意代表的免責金句，更不該成為赴中行程的遮羞布。

近來國民黨的兩岸論述高談「對話」「和平」，卻常把透明與國安底線放在最後。此時立委又選擇「低調赴中」，外界當然會質疑：究竟是在交流，還是在鋪路？是不是想把國家安全當作交換籌碼，換取政治舞台或個人利益？我希望不是，但要消除疑慮，靠的不是話術，而是公開。

國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席廈門台商協會活動。（資料照）國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席廈門台商協會活動。（資料照）

我是一位板橋議員參選人，也是每天在市場、公園聽民意的人。人民要的很簡單：交流可以，但請公開透明。請葉元之及同行藍委立即公開完整行程、會面名單與討論議題；更應支持建立「立委赴中行程陽光規範」：出發前公開目的與安排、返台後說明接觸對象與內容，涉及國安與預算議題者接受更嚴格的申報與監督。

國家只有一個，台灣不能用來交換。赴中可以，但不能賣台；公開透明，才是對台灣、對板橋負責。

（作者為新北市板橋區市議員參選人）

