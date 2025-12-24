自由電子報
自由開講》從邱吉爾「大西洋兩岸同屬一英」 看鄭麗文談「同屬一中」

2025/12/24 15:00

◎ 姚孟昌

邱吉爾曾在二次大戰前後之間寫過一本《英語民族史》（A History of the English-Speaking Peoples），該書在1956-58年間出版，是一部四卷本巨著。 這書描繪英國、美國等英語系國家從早期到現代的發展，展現英語民族的歷史、文化及命運。邱吉爾將各有主權與國格的英語國家視為同一命運共同體。其目的在於延續大西洋憲章之精神，希望這些國家一起將民主、法治、人文、尊重人尊嚴等價值，發揚光大。

對邱吉爾而言， 豈只大西洋兩岸的英美兩國同屬一英 the English-Speaking，諸如加拿大、澳洲、紐西蘭等國也同屬一英每個英語國家雖然互不隸屬，卻對於世界和平與人類進步是有共同責任的

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，講得學生滿頭問號。（資料照）國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，講得學生滿頭問號。（資料照）

鄭麗文主席22日在東吳大學演講時說：「儘管中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是《中華民國憲法》白紙黑字的規定。」不僅在場學生聽了滿臉問號，記者報導時也不曉得該如何詮釋。 因為《中華民國憲法》根本沒有提到中華人民共和國，更未有「兩個國家互不隸屬、同屬一中」的規定。

倒是世界各國均知中華人民共和國迄今從未統治過中華民國台灣。那麼鄭主席所稱的「同屬一個中國」究竟何意？

中華人民共和國迄今從未統治過中華民國台灣；示意圖。示意圖。（路透檔案照）中華人民共和國迄今從未統治過中華民國台灣；示意圖。示意圖。（路透檔案照）

若要根據事理邏輯予以合理地理解，筆者猜想鄭主席所稱之「一個中國」應該不是「法律意義的中國」，而是「文化中國」、「語言中國」的意思，就如邱吉爾所說的不同國家同屬一個英語民族的意思。意謂中華民國與中華人民共和國彼此雖為互不隸屬，但仍可以共享同一語言，分享相同價值。此一解釋也較合乎鄭麗文主席當年在英國求學時所接受的教育。

不曉得這樣的理解是否符合鄭麗文主席的原意。可惜她在演講中迴避學生追問，也未多加說明，相當可惜！

（作者為大學教師）

