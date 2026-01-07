自由電子報
沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之一：色誘

這個消息在台灣網路瘋傳，這是一個很明顯自我選擇的議題：會揭露中共使用美色都是拒絕誘惑的人，真正接受美色的人都會三緘其口，而且中國政府因此有了對方的把柄。
沈榮欽 國際視野

2026/01/07 13:30

◎ 沈榮欽

日本駐聯合國前經濟社會理事顧問大野寬文到中國訪問時，返回飯店房間時，已經有一個女生在房間內的床上等他；中共甚至因爲安倍晉三拒絕太多次，而誤認其不好女色，派出帥哥誘惑。

日本已故前首相安倍晉三，曾被中共誤認其不好女色，派出帥哥誘惑。（美聯社檔案照）日本已故前首相安倍晉三，曾被中共誤認其不好女色，派出帥哥誘惑。（美聯社檔案照）

大野寬文表示在飯店床上等他的中國女子，長相非常神似他當時很喜歡的中國女演員，日語也說的非常流利，以至於他不確定是否是該演員本人。中共對此顯然認真做過調查，所以能夠根據他的喜好安排女人。

這個消息在台灣網路瘋傳，這是一個很明顯自我選擇的議題：會揭露中共使用美色都是拒絕誘惑的人，真正接受美色的人都會三緘其口，而且中國政府因此有了對方的把柄。

整件事情最奇怪的地方在於，台灣訪中的政治人物的人比日本不知高出多少，中共對於台灣統戰的經費又遠高於日本，但是這件事情卻是由日本官員揭發的，那麼那些台灣前仆後繼訪問中國的政治人物，究竟是從未遇過，還是每一個都像唐僧一樣不為女色（或男色）所誘嗎？細思極恐。

台灣被揭發的為中共吸收成為間諜大多在軍隊，最近的例子是兩個月前中共女特工色誘台灣海軍海鋒大隊前林姓上兵，交出雄三飛彈的操作手冊。

上個月震驚英國的是BBC一名記者其實是中國間諜，之前曾經色誘比利時布魯塞爾國際組織的高層官員，也暴露出英國面對中國政府轄下的50萬間諜大軍，所能做的其實十分有限，遠不如007電影般神勇。

英國廣播公司（BBC）一名記者遭到秘密安全機構調查，原因是該記者入職BBC前，疑似為中國從事間諜活動。（路透檔案照）英國廣播公司（BBC）一名記者遭到秘密安全機構調查，原因是該記者入職BBC前，疑似為中國從事間諜活動。（路透檔案照）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

