自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國民黨通過反年改惡法 現職公教人員被剝兩層皮

2026/01/02 09:00

◎ 葉昱呈

針對立法院國民黨團強行通過停砍年改的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》，身為現職公務員的筆者，有話要說。

自由開講》國民黨通過反年改惡法 現職公教人員被剝兩層皮立法院國民黨團強推反年改修法，12月12日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。（資料照）

事實上，台灣的公教退撫基金提撥率經歷多次調整，二○○三年提撥率為八％，二○○四年起，為「健全退撫基金財務」，提撥率調高至八．八％，並逐年調高至二○○九年的一二％，而為「延緩退撫基金破產年限」，自二○二一年起，提撥率調高至一三％，再逐年調高至二○二三年的一五％，換言之，歷年來無論是為了健全退撫基金財務或延緩退撫基金破產年限，皆需從現職公教人員的薪資中調高提撥率，來填補退撫基金缺口。

一旦停砍退休公教人員所得替代率，未來恐需繼續調高提撥率，始能防止退撫基金破產，形同以現職人員的部分薪資，來支應填補退休人員的退休金，而這種「退休者領錢，現職者買單」的修法方式，勢必加深世代間對立，試問現職的年輕公教人員能信服嗎？有符合公平正義？

此外，停砍退休公教人員所得替代率後，若要維持基金不破產，政府需要擴大撥補至六九七○億元，平均每位納稅人（包含現職公教人員）約需負擔三萬元，也就是說現職公教人員除了需以部分薪資填補退撫基金缺口，且尚需負擔政府擴大撥補基金的經費，不啻是被剝了兩層皮。

經民連日前赴立院外演出行動劇，呼籲藍白切勿讓年金改革走向回頭路，並指出停砍年金 台灣每人約負擔3萬元。（資料照，經民連提供）經民連日前赴立院外演出行動劇，呼籲藍白切勿讓年金改革走向回頭路，並指出停砍年金 台灣每人約負擔3萬元。（資料照，經民連提供）

國民黨團修法通過的反年改法案，表面說是保障退休公教人員的退休金，實際卻是犧牲現職公教人員的權益，筆者呼籲卓揆硬起來，展現責任政治風範，拒絕為不公不義之法律背書，行使憲法所賦予的「不副署」權力，拒絕副署剝削現職公教人員的反年改惡法！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書