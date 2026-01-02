自由開講》國民黨通過反年改惡法 現職公教人員被剝兩層皮

◎ 葉昱呈

針對立法院國民黨團強行通過停砍年改的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》，身為現職公務員的筆者，有話要說。

立法院國民黨團強推反年改修法，12月12日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。（資料照）



事實上，台灣的公教退撫基金提撥率經歷多次調整，二○○三年提撥率為八％，二○○四年起，為「健全退撫基金財務」，提撥率調高至八．八％，並逐年調高至二○○九年的一二％，而為「延緩退撫基金破產年限」，自二○二一年起，提撥率調高至一三％，再逐年調高至二○二三年的一五％，換言之，歷年來無論是為了健全退撫基金財務或延緩退撫基金破產年限，皆需從現職公教人員的薪資中調高提撥率，來填補退撫基金缺口。

一旦停砍退休公教人員所得替代率，未來恐需繼續調高提撥率，始能防止退撫基金破產，形同以現職人員的部分薪資，來支應填補退休人員的退休金，而這種「退休者領錢，現職者買單」的修法方式，勢必加深世代間對立，試問現職的年輕公教人員能信服嗎？有符合公平正義？

此外，停砍退休公教人員所得替代率後，若要維持基金不破產，政府需要擴大撥補至六九七○億元，平均每位納稅人（包含現職公教人員）約需負擔三萬元，也就是說現職公教人員除了需以部分薪資填補退撫基金缺口，且尚需負擔政府擴大撥補基金的經費，不啻是被剝了兩層皮。

經民連日前赴立院外演出行動劇，呼籲藍白切勿讓年金改革走向回頭路，並指出停砍年金 台灣每人約負擔3萬元。（資料照，經民連提供）

國民黨團修法通過的反年改法案，表面說是保障退休公教人員的退休金，實際卻是犧牲現職公教人員的權益，筆者呼籲卓揆硬起來，展現責任政治風範，拒絕為不公不義之法律背書，行使憲法所賦予的「不副署」權力，拒絕副署剝削現職公教人員的反年改惡法！



（作者為公務員）

