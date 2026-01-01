自由開講》看見「性別」還是「專業」？全空少航班與女戰車駕駛的光景

◎ 蘇奕華

當性別與工作開始鬆動

近來兩則新聞，使大眾重新思考「性別與工作」之間的關係。華航日前首次出現了全為男性空服員的編組；國軍亦有由女性駕駛戰車執行勤務。這兩起看似獨立的事件，卻可見社會對於「哪些工作適合哪些性別」的想像有些鬆動。這樣的鬆動本該象徵進步，讓人們能依據興趣與能力發展。然而，觀察網路上隨之而來的冷嘲熱諷，或許距離實質的職場平等，還有一段路要走。

華航出現航班上全是男性空服員引起討論；若追求真正的職場平等，必須停止以性別預設職業能力。（翻攝自IG）

突破想像的身影

隨著新聞的曝光，社群媒體上立刻出現各種討論，雖然支持聲音不少，但仍有針對性別而來的「額外審視」。人們擔心全空少服務是否足夠細心？懷疑女性駕駛能否操控龐大的戰車？彷彿從事與社會性別期待相左的職業時，便需要先翻過名為「性別」的藩籬，才得以證明自己的專業。當大眾第一眼看見的是「性別」而非「表現」時，正體現性別刻板印象如何深植於職場文化，並築起一道隔離性別的高牆。

看不見的藩籬：工作性別隔離

當我們談論職場性別平等時，往往忽略了一道看不見的藩籬──「工作性別隔離（Occupational Sex Segregation）」。為何提到某些職業，大眾腦海中浮現的總是特定性別？並非單純天賦上的差異，而是社會長期建構的結果。而這樣的隔離可更具體地分為兩種：1.水平隔離：即不同性別被引導至不同的產業或職務。如預設男性擔任戰車駕駛、女性擔任空服員。2.垂直隔離：同一產業內，高層多數由同一性別佔據。即俗稱的「玻璃天花板」。若追求真正的職場平等，必須停止以性別預設職業能力，從教育與招募端打破藩籬，讓人才基於「專業」而流動，而非「性別」。

赴美受訓的M1A2T駕駛手、裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉。（資料照）

看見專業，擁抱更多可能

無論是駕駛戰車捍衛家園的女性，或是提供暖心服務的男性空服員，這些跨越框架的身影都在提醒我們：限制發展的從來不是性別，而是僵化的想像。期待有天，社會不再用性別篩選人才，而是純粹關注熱情與專業。屆時，我們將能自然地擁抱飛機上最細心的空服員，與戰車裡最精確的駕駛——無論他們是男是女。

（作者為東海大學社會工作學系碩士生）

