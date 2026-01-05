自由電子報
自由開講》國民黨袒護小紅書，實際是「假言論自由之名，行親中親共之實」！

2026/01/05 17:00

◎ 袁冰凝

國民黨黨主席鄭麗文及多位民代，公開批評政府停止解析「小紅書」是數位戒嚴、箝制言論自由或意識形態作祟，但事實真是如此嗎？筆者認為有澄清之必要，避免謠言在網路上以訛傳訛，茲就法規面分析如下：

一、停止解析詐欺網站之法源明確

《詐欺犯罪危害防制條例》第四十二條明定，各目的事業主管機關及司法警察機關，認有即時處置「詐欺犯罪防制緊急案件」之必要時，得「停止解析或限制接取」。其立法理由是機關受理報案或檢舉詐欺犯罪案件，為防堵民眾持續接觸詐欺網站，得進行停止解析或限制接取，以攔阻惡意或不當網域名稱。

中國社交平台「小紅書」因不配合打詐，被台灣政府限流一年。（路透檔案照）中國社交平台「小紅書」因不配合打詐，被台灣政府限流一年。（路透檔案照）

二、中國小紅書是因違法遭到停止解析處分

《詐欺犯罪危害防制條例》第廿九條規定，網路廣告平台業者及其代表人於中華民國無營業所或住居所，且未設立分公司者，應於我國境內指定代表人為其法律代表。目前中國TikTok及其他平台已遵守台灣的管理規範，設置法律代表人並接受法規監管，但中國小紅書經內政部多次要求提出具體改善作為，迄今並無任何回應，且未恪遵法律義務，配合在台設置法律代表人，明顯違反規定，遭到停止解析處分與反中無關。

政府對小紅書停止解析引發爭議，內政部長劉世芳表示，對於未在台灣落地、或違法等狀況，可以做概括性的緊急處置。（內政部提供）政府對小紅書停止解析引發爭議，內政部長劉世芳表示，對於未在台灣落地、或違法等狀況，可以做概括性的緊急處置。（內政部提供）

三、停止解析違法網站有嚴謹規範

按數位發展部訂定之「運用DNS RPZ自律機制停止解析違法網站處理參考程序」規定，「停止解析」應在違法內容侵害重大法益且有限制必要性之情形，始得採取，以符合比例原則，換言之，處分機關應依違法情節，衡量手段是否過度，以避免影響使用者權益。此外，為避免不當限制言論自由、資訊獲取權與財產權等基本權，「停止解析」限制使用者瀏覽惡意或不當網域名稱，必須符合「依法院判決、裁定或處分機關依法處分」之要件，始得啟動，以維護詐欺犯罪受害者權益及兼顧人民之言論自由。

台灣是民主國家，公部門行事均應依法行政，因此，除非是廢止立法院通過的《詐欺犯罪危害防制條例》，否則內政部若不處置「小紅書」之違法行為，即有瀆職之嫌，國民黨袒護小紅書，實際是「假言論自由之名，行親中親共之實」！

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

