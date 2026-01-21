自由電子報
評論 > 投書

自由開講》不待命令、即刻應戰 「去中心化」凸顯國軍實戰轉型

2026/01/21 20:00

◎ Lin

去中心化指揮 強化第一時間反制能力

面對中共可能對臺發動猝然攻擊的高風險情境，國防部最新送交立法院的書面報告明確指出，國軍將不再完全仰賴自上而下的集中命令體系，而是授權各級部隊在第一時間「不待命令、即刻行動」，採取「去中心化」的分散式管制遂行作戰。此一作法，反映國軍已正視現代戰爭節奏高度壓縮、通資中斷風險升高的現實，意在確保即便指揮節點遭干擾，部隊仍能維持作戰效能與反制能力。

國防部長顧立雄表示，國軍在所有演練科目中，都有「去中心化」指管概念。圖為「漢光41號」演習。（資料照）國防部長顧立雄表示，國軍在所有演練科目中，都有「去中心化」指管概念。圖為「漢光41號」演習。（資料照）

情監偵整合 建構共同作戰圖像

國防部指出，中共近年持續擴張軍事影響力，東海、西太平洋、南海及臺海周邊均成為潛在衝突熱點，為掌握敵情變化，國軍已整合情監偵系統，透過多重通資手段，即時將情資回傳聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像，此舉不僅有助於提早掌握共軍動態，也為各部隊在分散作戰架構下，提供必要的情資支撐與決策依據。

平戰轉換預判化 防範「由演轉戰」

在戰備應變層面，國防部強調，平時即依敵方關鍵預警徵候，預先建構各類威脅模式與襲擾情境，並派遣海、空兵力執行應處任務，一旦中共對臺海周邊宣告實施複合式軍事行動，將立即開設「國軍應變中心」，視威脅程度提升戰備等級，執行立即備戰操演，避免敵方藉演習之名行突襲之實，降低「由演轉戰」的戰略突襲空間。

立法院外交及國防委員會近日邀請國安局長蔡明彥（左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。（資料照）立法院外交及國防委員會近日邀請國安局長蔡明彥（左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。（資料照）

以演驗戰 提升整體作戰韌性

面對灰色地帶侵擾常態化，國防部規劃明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」，以階段驗證方式，全面檢視戰略、作戰與戰術層級的指揮與戰鬥程序，此一安排顯示，國軍不僅重視硬體建軍，更聚焦指揮體系的實戰適應力，確保在平戰轉換的關鍵時刻，部隊能迅速進入狀況、有效遂行任務。

各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。圖為海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈情形。（資料照）各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。圖為海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈情形。（資料照）

整體而言，「去中心化」分散作戰不只是戰術調整，而是國軍因應中共高強度、快節奏衝突型態所做的結構性轉型。透過授權、演訓與情資整合並進，國軍正逐步建構一套更具彈性與韌性的防衛體系，讓突襲不再等同於癱瘓，成為臺灣嚇阻能力的重要支柱。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

