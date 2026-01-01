自由開講》黎智英案警訊：戰爭未全面爆發，但政治已戰爭化

◎ 蕭錫惠

從克勞塞維茨《戰爭論》的視角來看，美國與日本對黎智英案的回應，並非單純的人權聲明，而是不同政治目的下的戰略行動，清楚劃出了民主陣營在當前政治戰中的分工與界線。

美國總統川普對黎智英被判罪成表示「難過」，並透露曾親自向中國國家主席習近平提出釋放請求。這段發言的關鍵，不在於道德立場，而在於行動形式。

川普選擇私下交涉、以人道理由提出請求，而非公開施壓或將此案上升為制度性制裁。這正符合《戰爭論》的核心邏輯：當政治目的不在於立即對抗，而在於管理更大的戰略風險時，手段就會被刻意控制烈度，以政治操作取代正面衝突。

對美國而言，黎智英案固然是價值衝突的象徵，但尚不足以改變其對中戰略主軸。華府真正關切的，仍是印太軍事平衡、科技與關鍵供應鏈安全，以及台海穩定。川普的表態是一種姿態管理，既保留道德立場，又避免讓香港議題主導整體博弈。這是一種典型的政治戰回應方式：不在對方設定的戰場正面衝撞，而是在更高層次上累積長期壓力。

香港壹傳媒創辦人黎智英觸犯「港區國安法」遭定罪，美國總統川普對此表示遺憾，並透露曾請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。（美聯社檔案照）

日本的反應則展現出不同但互補的戰略語言。日本內閣官房副長官尾崎正直公開表示，對香港言論自由遭侵蝕深切擔憂，並指出此一發展正持續損害「一國兩制」原則。值得注意的是，日本的焦慮不僅源於價值觀，更源於地緣安全的生存直覺。「一國兩制」的崩壞，意味著區域緩衝消失與不可預測性升高，直接衝擊日本對周邊安全環境的判斷。

因此，相較於美國以個案為主的表述，日本的回應更制度化，也更明確指向秩序問題。這反映出日本對中國政治行為的認知，已從單純的政策分歧，上升為體制不相容與安全威脅。語言本身，已成為戰略準備的一部分。

將美日反應並置，可以看出民主陣營內部的默契分工。美國負責承擔高強度對抗的總體戰略與硬實力平衡，日本則在制度與價值層面持續標示紅線，累積國際社會對中國行為模式的共識。兩者都未試圖在黎智英案本身單點取勝，因為政治戰的關鍵，不在單一戰役的輸贏，而在長期方向與風險的校準。

日本內閣官房副長官尾崎正直（右一）公開表示，對香港言論自由遭侵蝕深切擔憂，圖為他隨高市早苗（左三）去年4月訪問台灣。（資料照）

而台灣，正處於這套分工結構的風暴交會點。黎智英案所揭示的，不只是香港法治的崩解，更是一項嚴峻警示：當法律被徹底工具化、媒體被定義為敵對勢力，政治便已進入準戰爭狀態。對台灣而言，司法、媒體與國安制度皆是政治戰的一部分，任何對中立或例外空間的幻想，都可能成為未來的制度破口。

黎智英案已超出個人命運的範疇，成為測量區域風向的重要指標。北京的強硬、美國的克制、日本的警惕，共同勾勒出東亞的現實狀態：戰爭尚未全面爆發，但政治已全面戰爭化。真正的危險，不在於衝突是否立刻到來，而在於民主社會仍以和平時代的假設，理解一場早已展開的政治戰。台灣唯有在心理與制度上建立起準戰爭的防衛意識，才能在未來變局中保有生存空間。

（作者為自由撰稿人）

