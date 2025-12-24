自由電子報
一個律師的筆記本》請立法院不要把路走絕

國會多數黨現在之所以還能張牙舞爪，並不是因為他們真的強大，而是因為行政權跟司法權仍然竭力自制、不願拔劍出鞘；倘若國會多數黨一定要逼得所有隱藏關卡全部啟動，最後的結果就很難說了。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/12/24 09:00

◎ 陳怡凱

容我提醒一下：立法院在憲法下並沒有權力宣布憲法法庭判決無效，作成這種決議，等於是在自證危害憲政秩序。即使真的作成決議，這種「宣布憲法判決無效的國會決議」本身就是無效，性質跟自己拿著大字報在公佈欄發文一樣，簡單說就是毫無效力的廢紙一張。

一個律師的筆記本》請立法院不要把路走絕立法院在憲法下並沒有權力宣布憲法法庭判決無效，作成這種決議，等於是在自證危害憲政秩序。（擷取自立法委員林楚茵臉書）

話說回來，憲法法庭倒真的有權力可以宣布解散政黨（《憲法增修條文》第5條第4項、第5項參照）。

皮之不存，毛將焉附？一旦政黨解散，所屬政黨的不分區立委自然也會喪失資格。屆時，這些人就會變得什麼都不是，國會的生態也會一下子整個改變。

到時候，現在氣焰薰天的那些立委，就連談判的資格都沒有了。

這是不得已的手段，我也希望這個國家不要走到必須動用這種手段的地步。

不過，這一屆國會多數黨已經弄出兩個嚴重危害憲政秩序的法案、遭受確定判決宣告違憲了，而且現在還在變本加厲，完全沒有要停下來的跡象，甚至還要狂戳憲法法庭。

這等於是在不斷製造自己危害憲政秩序、構成解散事由的證據。

憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（資料照）憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（資料照）

實際上，這個國家的憲法還有很多隱藏關卡。這些關卡以前之所以沒有動用，是因為沒有人固執到把路走絕。

但如果有人真的把路走絕了呢？

國會多數黨現在之所以還能張牙舞爪，並不是因為他們真的強大，而是因為行政權跟司法權仍然竭力自制、不願拔劍出鞘；倘若國會多數黨一定要逼得所有隱藏關卡全部啟動，最後的結果就很難說了。

我由衷希望，有些立委們能夠適可而止，以憲政秩序為念、以國家福祉為念。

當然我也知道有些人心中的國家大概已經不是我們的國家了。

註：報導出處請按此

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

