一個律師的筆記本》請立法院不要把路走絕

國會多數黨現在之所以還能張牙舞爪，並不是因為他們真的強大，而是因為行政權跟司法權仍然竭力自制、不願拔劍出鞘；倘若國會多數黨一定要逼得所有隱藏關卡全部啟動，最後的結果就很難說了。

◎ 陳怡凱



容我提醒一下：立法院在憲法下並沒有權力宣布憲法法庭判決無效，作成這種決議，等於是在自證危害憲政秩序。即使真的作成決議，這種「宣布憲法判決無效的國會決議」本身就是無效，性質跟自己拿著大字報在公佈欄發文一樣，簡單說就是毫無效力的廢紙一張。

立法院在憲法下並沒有權力宣布憲法法庭判決無效，作成這種決議，等於是在自證危害憲政秩序。（擷取自立法委員林楚茵臉書）



話說回來，憲法法庭倒真的有權力可以宣布解散政黨（《憲法增修條文》第5條第4項、第5項參照）。

皮之不存，毛將焉附？一旦政黨解散，所屬政黨的不分區立委自然也會喪失資格。屆時，這些人就會變得什麼都不是，國會的生態也會一下子整個改變。

到時候，現在氣焰薰天的那些立委，就連談判的資格都沒有了。

這是不得已的手段，我也希望這個國家不要走到必須動用這種手段的地步。

不過，這一屆國會多數黨已經弄出兩個嚴重危害憲政秩序的法案、遭受確定判決宣告違憲了，而且現在還在變本加厲，完全沒有要停下來的跡象，甚至還要狂戳憲法法庭。

這等於是在不斷製造自己危害憲政秩序、構成解散事由的證據。

憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（資料照）

實際上，這個國家的憲法還有很多隱藏關卡。這些關卡以前之所以沒有動用，是因為沒有人固執到把路走絕。

但如果有人真的把路走絕了呢？

我由衷希望，有些立委們能夠適可而止，以憲政秩序為念、以國家福祉為念。

當然我也知道有些人心中的國家大概已經不是我們的國家了。

註：報導出處請按此。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

