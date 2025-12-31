自由電子報
自由開講》停止年改不是照顧誰，而是放棄這一代！

2025/12/31 07:30

◎ 謝家豪

身為一名站在教育現場的老師，我每天面對的是即將踏入社會的年輕人。他們關心的不是旅遊夠不夠多、退休能不能天天吃大餐，而是：努力工作，未來還能不能好好活著。因此，當我看到藍白聯手推動修法、實質上「停止年金改革」時，心裡只有一個感受—這不是制度調整，而是對世代正義的公然背棄

立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，恐使基金財務雪上加霜。（資料照）立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，恐使基金財務雪上加霜。（資料照）

年金改革的初衷，本來就不是要羞辱軍公教，而是面對一個很誠實的現實：制度若不改，早晚會垮；而一旦垮掉，承擔後果的，不是既得利益者，而是現在二、三十歲的年輕世代。但這次藍白的選擇很清楚—他們選擇討好聲量最大、最會動員、最有投票力的族群，卻選擇對低薪、無保障、長工時的年輕人視而不見

有人說：「我們也繳了一輩子的錢。」但我要說的是：制度不是比誰繳得久，而是能不能走得遠。當一個月領六、七萬元退休金的人，指責改革會影響他的旅遊與生活品質；而同時，無數年輕人月薪不到四萬元、無法成家、看不到未來——這樣的制度，還有什麼臉自稱「公平」？

民調詢及，立法院12/12三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革看法結果。（台灣民意基金會提供）民調詢及，立法院12/12三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革看法結果。（台灣民意基金會提供）

停止改革，看似暫時止痛，實際上卻是把問題往後丟，丟給現在還沒有選票、卻必須負責買單的世代。我教孩子數學、教他們思考、教他們對未來負責。但如果整個社會告訴他們：「努力沒有用，制度只保護先來的人」那教育，還剩下什麼說服力？年金改革不是完美，但停止改革，一定是錯誤的。這不是藍白的勝利，而是我們集體對下一代的一次失職。身為老師，我不能接受。身為一個還相信公平的人，我更不能沉默！

（花蓮年資滿24年教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

