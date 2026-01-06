自由電子報
評論 > 投書

自由開講》藍白若再執迷不悟 就交由「民意法庭」來審判

2026/01/06 07:30

◎ 吳易翰

藍白兩黨這一年多來頻頻毀憲亂政，為台灣帶來前所未有的威脅；圖為立法院。（資料照）藍白兩黨這一年多來頻頻毀憲亂政，為台灣帶來前所未有的威脅；圖為立法院。（資料照）

藍白輸掉2024總統大選後，在無法取得中央政府執政權情況下，只好在「立法院執政」。這一年多以來，不僅強推「毀國賣台法案」，還癱瘓憲法法庭，製造憲政災難。

扁政府與賴政府皆為「少數執政」。雖然在扁政府任內， 泛藍陣營曾三度發起「陳水扁罷免案」，期間朝野激烈對立，政局動盪不安，但至少當時的立法院，還保有一定「公道的力量」，也是總統賴清德特別懷念「王金平院長」的原因。

根據陸委會最新民調顯示，「台灣的未來不由中共決定，8成3民眾不贊成一國兩制」。但「藍白複合體」，一路走來卻始終「逆反民意」。其「政治暴衝」，不計政治後果、政治選票，肆無忌憚的做出引起各界反彈之行為，最終目的就是「只要中共喜歡，有什麼不可以」。

陸委會最新民調顯示，台灣有將近8成3的民眾不贊成一國兩制。（擷取自臉書@大陸委員會）陸委會最新民調顯示，台灣有將近8成3的民眾不贊成一國兩制。（擷取自臉書@大陸委員會）

藍白濫權立法已經為這個「小小多山的國家」帶來前所未有的威脅，所推的賣台法案，如《離島建設條例》、國籍法貪污治罪條例立法院組織法等等，都是企圖以「打著民主反台灣」，用來改變「憲政國家」的遊戲規則，亦是「毀國賣台N部曲」進行式的最佳寫照

當今的藍白立委三度惡修財劃法，內容違憲也違法，行政院長卓榮泰已經正式宣布「不副署」，這正需要全國「強大的民意」的支持，倘若藍白立委仍執迷不悟，那就請「預約一場戰爭」，立即對行政院長提出的不信任案（倒閣），交由「民意法庭」來審判！

（作者為政治工作者）

