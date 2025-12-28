自由開講》馬防部逾60官兵涉詐 重振軍紀刻不容緩

◎ 趙萃文

陸軍馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發重大違紀案件，超過60位官兵、近乎一個連兵力勾結詐團，以每月3千至5千元代價出賣帳戶，供詐團當人頭使用，引發輿論譁然。

戍守國之北疆的馬防部爆發嚴重遭詐騙集團入侵事件，高達超過60位的士官兵提供個人帳戶供詐騙集團使用，全案已經移送連江地檢署偵辦。（資料照）

國防部除宣布將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分外，也宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位部等跨部會合作建立通報機制，截斷詐團伸入營區黑手。

近期國軍編現比雖持續降低，違法、違紀案件卻層出不窮，軍紀蕩然無存，此固然有諸多外部因素，但毋須諱言，主因之一當是2013年洪仲丘命案導致平時軍事審判徹底遭凍結，軍人刑事犯罪全面回歸一般司法冗長審判，部隊長官亦深怕遭基層投訴影響官運而不願亦無能管教，皆是造成如今國軍軍紀蕩然、士氣低落之原因。

按軍法的功能，在於調整軍事行動上合於指揮者作戰命令的要求，並體現及維護軍事行動的特性，而「紀律」與「強制」又是軍事組織間活動的特性，具體表現在各級官兵間相互依賴、團結與服從命令，無保留的堅持實事求是，指揮官與部屬以及士兵間的信任關係等，對軍事行動而言皆為攸關生死存亡之舉。

故軍法對軍紀維護的功能，要在「罰當其時、罪當其刑」，將部隊安危因子降至最低；而部隊長亦能即時掌握部隊紀律狀況，以利部隊管教。

馬防部遭詐團滲透，指揮官劉慎謨中將，調職處分。（資料照，國防部提供）

有鑑於對岸中共對我軍事壓力與日俱增，賴總統於本年3月國安高層會議後宣布將全面回復並修正《軍事審判法》，並令國防部於1個月內提出修法計畫，以因應中共對台灣軍隊的滲透及間諜威脅。

惟《軍事審判法》條文不僅至今渺無音訊，據國防部發言人表示軍事審判僅針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪，如本案超過60名官兵涉及大規模、集團性詐欺，就算軍事審判重新回復依然不適用，且國防部修法單位將軍事審判犯罪主體限縮於現役軍人，則如本案若60位官兵受一般犯罪集團教唆犯案，該犯罪集團縱然惡性卑劣，因不具現役軍人身分仍須回歸一般司法審判，皆可知此次《軍事審判法》修法回復固立意良善，法理邏輯上實問題叢生、漏洞百出，皆有待國防部召集深諳軍事刑法碩彥再事研議補強。

行政院政委林明昕於12月18日在院會後記者會表示，軍審四法現在正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。（資料照，行政院提供）



綜上，本次馬防部重大風紀事件，既凸顯基層官兵價值觀失序與部隊紀律鬆弛，更暴露軍法制度長期凍結所造成的管教斷層與權責失衡。國軍若欲重振軍紀、恢復社會信賴，單靠事後懲處與臨時工作小組終非長久之計。如何在強化官兵權益保障與維護軍隊特殊性間取得妥適平衡，並建立恢復能即時管教、有效嚇阻的軍事審判機制，方為刻不容緩的國防課題。

（作者為大學助理教授，法學博士）

