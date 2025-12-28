自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》馬防部逾60官兵涉詐 重振軍紀刻不容緩

2025/12/28 11:00

◎ 趙萃文

陸軍馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發重大違紀案件，超過60位官兵、近乎一個連兵力勾結詐團，以每月3千至5千元代價出賣帳戶，供詐團當人頭使用，引發輿論譁然。

戍守國之北疆的馬防部爆發嚴重遭詐騙集團入侵事件，高達超過60位的士官兵提供個人帳戶供詐騙集團使用，全案已經移送連江地檢署偵辦。（資料照）戍守國之北疆的馬防部爆發嚴重遭詐騙集團入侵事件，高達超過60位的士官兵提供個人帳戶供詐騙集團使用，全案已經移送連江地檢署偵辦。（資料照）

國防部除宣布將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分外，也宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位部等跨部會合作建立通報機制，截斷詐團伸入營區黑手。

近期國軍編現比雖持續降低，違法、違紀案件卻層出不窮，軍紀蕩然無存，此固然有諸多外部因素，但毋須諱言，主因之一當是2013年洪仲丘命案導致平時軍事審判徹底遭凍結，軍人刑事犯罪全面回歸一般司法冗長審判，部隊長官亦深怕遭基層投訴影響官運而不願亦無能管教，皆是造成如今國軍軍紀蕩然、士氣低落之原因。

按軍法的功能，在於調整軍事行動上合於指揮者作戰命令的要求，並體現及維護軍事行動的特性，而「紀律」與「強制」又是軍事組織間活動的特性，具體表現在各級官兵間相互依賴、團結與服從命令，無保留的堅持實事求是，指揮官與部屬以及士兵間的信任關係等，對軍事行動而言皆為攸關生死存亡之舉。

故軍法對軍紀維護的功能，要在「罰當其時、罪當其刑」，將部隊安危因子降至最低；而部隊長亦能即時掌握部隊紀律狀況，以利部隊管教。

馬防部遭詐團滲透，指揮官劉慎謨中將，調職處分。（資料照，國防部提供）馬防部遭詐團滲透，指揮官劉慎謨中將，調職處分。（資料照，國防部提供）

有鑑於對岸中共對我軍事壓力與日俱增，賴總統於本年3月國安高層會議後宣布將全面回復並修正《軍事審判法》，並令國防部於1個月內提出修法計畫，以因應中共對台灣軍隊的滲透及間諜威脅。

惟《軍事審判法》條文不僅至今渺無音訊，據國防部發言人表示軍事審判僅針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪，如本案超過60名官兵涉及大規模、集團性詐欺，就算軍事審判重新回復依然不適用，且國防部修法單位將軍事審判犯罪主體限縮於現役軍人，則如本案若60位官兵受一般犯罪集團教唆犯案，該犯罪集團縱然惡性卑劣，因不具現役軍人身分仍須回歸一般司法審判，皆可知此次《軍事審判法》修法回復固立意良善，法理邏輯上實問題叢生、漏洞百出，皆有待國防部召集深諳軍事刑法碩彥再事研議補強。

自由開講》馬防部逾60官兵涉詐 重振軍紀刻不容緩行政院政委林明昕於12月18日在院會後記者會表示，軍審四法現在正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。（資料照，行政院提供）

綜上，本次馬防部重大風紀事件，既凸顯基層官兵價值觀失序與部隊紀律鬆弛，更暴露軍法制度長期凍結所造成的管教斷層與權責失衡。國軍若欲重振軍紀、恢復社會信賴，單靠事後懲處與臨時工作小組終非長久之計。如何在強化官兵權益保障與維護軍隊特殊性間取得妥適平衡，並建立恢復能即時管教、有效嚇阻的軍事審判機制，方為刻不容緩的國防課題。

（作者為大學助理教授，法學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書