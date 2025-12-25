自由電子報
自由開講》同案異判！ 郭豫珍置台灣司法於何地？

2025/12/25 10:30

◎ 愚工

同樣是助理費貪汙案，高院法官郭豫珍（右）對童仲彥與高虹安（左）的判決大相逕庭。（資料照、中央社，本報合成）同樣是助理費貪汙案，高院法官郭豫珍（右）對童仲彥與高虹安（左）的判決大相逕庭。（資料照、中央社，本報合成）

平平是詐領助理費，2022年，高院法官郭豫珍面對前台北市議員童仲彥時，義正詞嚴地主張「公費助理補助非議員薪資、不能任由議員將其間差額挪作他用」。如今，郭豫珍遇到高虹安，同樣的錢突然就變成了「實質補貼」、可以「彈性勻用」

網名「許達達」的版主在臉書發文道：「這已經不只是恐龍不恐龍法官的問題，這是司法自助餐。」當時義正嚴詞指童仲彥貪五萬是貪，高虹安搞這齣卻沒事？法官甚至還貼心地幫高虹安算帳，說她私下給助理的錢超過詐領的錢，所以沒有貪汙意圖。這邏輯我真的看不懂，這就好像我偷了公司的錢去請同事吃大餐，然後跟法官說，因為我請客的錢比我偷的錢多，所以我沒偷，一樣可笑。

網友許達達在臉書痛批高院法官郭豫珍面對同類型案件，判決標準卻不一，是傷害台灣司法最深的元兇。（擷取自臉書＠許達達）網友許達達在臉書痛批高院法官郭豫珍面對同類型案件，判決標準卻不一，是傷害台灣司法最深的元兇。（擷取自臉書＠許達達）

郭豫珍這種行為用中國社會的流行語說，叫做「同案異判」，在中國是司法痼疾。為了整治這項痼疾，中共曾明訂《中華人民共和國法官法》和《人民檢察院司法責任追究條例》，著重判斷司法人員是否存在故意違反法律法規或重大過失導致裁判錯誤並造成嚴重後果的行為。若經審查認定屬於主觀過錯所致，則需承擔相應司法責任。

在中國，司法官被揶揄為社會主義七匹狼（公檢法，國地稅，三陪女郎，黑社會）。司法官被人民拿來與三陪女郎及黑社會相提並論，真是不堪。順口溜「大蓋帽兩頭翹，吃完原告吃被告」，（大蓋帽是法官蒞庭的服裝），更對司法官極盡嘲諷

郭豫珍是否存在「故意違反法律法規或重大過失導致裁判錯誤並造成嚴重後果的行為」有待權責單位查明；但郭豫珍的「中國風」已衝擊台灣司法公信力，這是不爭之事實，其對社會的危害是否與三陪女郎及黑社會相提並論，社會自有公論。

（作者從商）

