有志一「童」》台積電走向全球，錨點仍在台灣

在全球半導體供應鏈多元布局的敘事中，輿論焦點長期集中在台積電對美國、日本與德國的大規模擴張。然而，若仔細檢視產能數據與技術路線圖，結論其實相當清楚：即便台積電的國際版圖前所未有地擴大，全球晶片製造的重心依然——而且在可預見的未來仍將——牢牢錨定在台灣。
2025/12/27 10:30

◎ 童振源

截至2025年底，台積電超過九成的總製造產能仍集中於台灣。（資料照）

截至2025年底，台積電超過九成的總製造產能仍集中於台灣，且其最先進製程的比重更高。公司正刻意打造一個「多元但不對稱」的全球製造網絡，以提升整體韌性；然而，海外晶圓廠的角色是戰略性延伸，而非對本土核心產能的替代。

擴張的不對稱性

這種不對稱，在台積電備受矚目的美國投資案中表現得最為明顯。台積電已將亞利桑那「超級晶圓廠」聚落的投資承諾提高至1,650億美元，規劃興建三座晶圓廠。其中第一座晶圓廠（Fab 21第一階段）已於2025年初以4奈米製程正式進入量產，其良率據稱較台灣同級產線高出約四個百分點。

即便如此，若放在台積電整體產出的脈絡中，美國的貢獻仍屬有限。即使亞利桑那園區全面投產，全球先進製程產能的分布仍將明顯向台灣傾斜。工研院的預測指出，到2029年，在6奈米以下的先進製程領域，台灣仍將掌握高達61%的全球產能；美國約占16%，南韓11%，中國僅約1%。

到2029年，在6奈米以下的先進製程領域，台灣仍將掌握高達61%的全球產能；美國約占16%，南韓11%，中國僅約1%。（取自貼文）

技術前沿仍在台灣

在最尖端的技術層面，這種「台灣核心」的結構更加鮮明。台灣持續作為台積電最先進邏輯製程研發與量產的核心基地。海外晶圓廠雖部署具戰略意義的製程節點——例如美國的4奈米與3奈米、日本與德國的成熟製程——但真正挑戰物理極限的戰場仍在台灣。

台積電正於高雄與新竹積極擴大量產2奈米（N2）製程，同時推進下一世代1.4奈米（A14）技術的準備工作。僅就2奈米而言，到2029年台積電仍掌握約53% 的全球產能，其中絕大多數集中於台灣的「超級晶圓廠」。這意味著，全球布局可以擴張，但驅動埃米（Ångström）世代的「技術錨點」依舊在台灣不可動搖。

僅就2奈米而言，到2029年台積電仍掌握約53% 的全球產能。（取自貼文）

樞紐—輻射式的全球網絡

台積電正轉型為真正的全球化企業，但並未掏空自身根基。各海外據點皆有明確的區域分工：亞利桑那廠強化與美國主要客戶的供應鏈互補；日本熊本廠深度嵌入當地的影像感測器與汽車產業生態；德國德勒斯登廠則支撐歐洲的工業與製造基礎。

台積電於亞利桑那設廠，強化與美國主要客戶的供應鏈互補。（彭博檔案照）

然而，所有這些「輻射點」皆環繞著同一個「樞紐」--台積電。隨著人工智慧與高效能運算需求爆發，全球半導體產業預計在2027年邁向兆美元規模，台灣的角色不但未被稀釋，反而更加關鍵。2025年台灣預估掌握全球超過78.6% 的晶圓代工市占率，堪稱現代數位經濟不可或缺的生命線。

2025年台灣預估掌握全球超過78.6% 的晶圓代工市占率，堪稱現代數位經濟不可或缺的生命線。（取自貼文） 歸根究柢，數據已清楚說明一切。台積電的全球擴張既真實也深具分量，但那是「擴張」，而非「取代」。在超過九成產能與1.4奈米技術路線圖皆牢牢扎根於本土的情況下，台灣不只是台積電的所在地——它仍然是全球半導體體系跳動的心臟，穩定、不可取代，而且充滿生命力。

（作者為我國駐新加坡代表）

