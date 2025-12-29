自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》解決警力不足問題勢在必行

2025/12/29 09:00

◎ 王翔正

12月5日，宜蘭礁溪地區一名24歲員警執行副總統特勤警衛勤務，期間交管控燈時，遭廂型車撞成重傷，更發現該名員警原本休假遭分局停休，以至於編排支援勤務發生不幸意外分局也陳訴近來礁溪溫泉季警力需求多，一遇臨時狀況恐無法負擔，引發警力不足、勤務編排是否妥當等輿論爭議。

勤務量超載卻又警力不足

該名員警父親，同時也是退休員警，面對長官到院關懷曾說:「我兒子原本編排休假卻被停休，希望應該有多少人做多少事。」聽著這句諷刺的話，不啻是對於現今警察執勤困境最強的控訴。

宜蘭24歲男警特勤遭撞命危，家屬不滿休假被召回。（警方提供）宜蘭24歲男警特勤遭撞命危，家屬不滿休假被召回。（警方提供）

不可諱言的是，執行警衛勤務在確保警衛對象「絕對萬全」的前提下，警衛路線沿途路口必須全程燈控交管，蒞臨場所周遭與出入口也需佈署重兵，甚至有時警力還必須配合指令隱而不顯，如此灑兵如豆的佈陣方式，以至於每逢大型聚眾活動或特種警衛勤務時，地區警力全員停休幾乎是常態。

然而，目前不少縣市考量預算問題，警察員額一直無法補足，以宜蘭縣為例，員警預算員額1382人，但現僅有1241人，缺額高達141人，缺額率為10.2％，且宜蘭縣為身處鄰近大都會區的縣轄市，有時勤務量與直轄市不相上下，但因缺少直轄市擁有的繁重加給，薪資誘因不足，每年員警統調作業，時常都是調出的比調進的還多，不僅沒辦法及時補上警力，甚至警力還在不斷流失中

目前不少縣市考量預算問題，警察員額一直無法補足。（資料照）目前不少縣市考量預算問題，警察員額一直無法補足。（資料照）

警力弱化不利治安維持

除此之外，立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，將警察退休金所得替代率上限調高至80％，卻遭行政院認其窒礙難行，未編列預算執行，在員警年金改革方案不明的情況下，資深員警不敢輕易言退，年輕新血又進不來，警力結構可謂青黃不接，逐漸落入警力弱化的慘況，恐不利於社會治安的穩定發展

社區警政工作經營需長時間積累，尤賴地區人事物熟識與在地辦案經驗，偵辦刑案與交通治理方可事半功倍，筆者建議在財政負擔許可下，政府應適度增補警力、妥善退休制度及核予非直轄市的繁重加給，避免警力持續不足與勤務量超出負荷，造成人越少而工作更繁重的惡性循環。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書