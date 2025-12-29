自由開講》解決警力不足問題勢在必行

◎ 王翔正

12月5日，宜蘭礁溪地區一名24歲員警執行副總統特勤警衛勤務，期間交管控燈時，遭廂型車撞成重傷，更發現該名員警原本休假遭分局停休，以至於編排支援勤務發生不幸意外，分局也陳訴近來礁溪溫泉季警力需求多，一遇臨時狀況恐無法負擔，引發警力不足、勤務編排是否妥當等輿論爭議。

勤務量超載卻又警力不足

該名員警父親，同時也是退休員警，面對長官到院關懷曾說:「我兒子原本編排休假卻被停休，希望應該有多少人做多少事。」聽著這句諷刺的話，不啻是對於現今警察執勤困境最強的控訴。

不可諱言的是，執行警衛勤務在確保警衛對象「絕對萬全」的前提下，警衛路線沿途路口必須全程燈控交管，蒞臨場所周遭與出入口也需佈署重兵，甚至有時警力還必須配合指令隱而不顯，如此灑兵如豆的佈陣方式，以至於每逢大型聚眾活動或特種警衛勤務時，地區警力全員停休幾乎是常態。

然而，目前不少縣市考量預算問題，警察員額一直無法補足，以宜蘭縣為例，員警預算員額1382人，但現僅有1241人，缺額高達141人，缺額率為10.2％，且宜蘭縣為身處鄰近大都會區的縣轄市，有時勤務量與直轄市不相上下，但因缺少直轄市擁有的繁重加給，薪資誘因不足，每年員警統調作業，時常都是調出的比調進的還多，不僅沒辦法及時補上警力，甚至警力還在不斷流失中。

警力弱化不利治安維持

除此之外，立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，將警察退休金所得替代率上限調高至80％，卻遭行政院認其窒礙難行，未編列預算執行，在員警年金改革方案不明的情況下，資深員警不敢輕易言退，年輕新血又進不來，警力結構可謂青黃不接，逐漸落入警力弱化的慘況，恐不利於社會治安的穩定發展。

社區警政工作經營需長時間積累，尤賴地區人事物熟識與在地辦案經驗，偵辦刑案與交通治理方可事半功倍，筆者建議在財政負擔許可下，政府應適度增補警力、妥善退休制度及核予非直轄市的繁重加給，避免警力持續不足與勤務量超出負荷，造成人越少而工作更繁重的惡性循環。

（作者為文字工作者）

