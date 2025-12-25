自由電子報
自由開講》假慰問真操作 國台辦藉社會悲劇試水輿論

2025/12/25 12:30

◎ Lin

表面關切難掩政治算計

針對19日台北捷運台北車站、中山站商圈發生的隨機傷人案，中共國台辦罕見透過臉書表達「慰問」，表面上以人道關懷包裝，卻立即在台灣社群引發強烈反彈。多數網友並未買帳，反以諷刺與批評回應，直指此舉為「貓哭耗子」、「鱷魚的眼淚」，顯示國台辦在台灣社會早已喪失基本信任，其任何表態都難以脫離政治動機的檢視

國台辦於北捷連續攻擊事件隔日（1220），在臉書上慰問受難者，引發網友強烈反彈。（取自臉書@國務院台辦發言人）國台辦於北捷連續攻擊事件隔日（1220），在臉書上慰問受難者，引發網友強烈反彈。（取自臉書@國務院台辦發言人）

輿論反噬 信任赤字浮現

網友留言除質疑國台辦的真誠性外，更連結中共長期對人權、社會安全事件的處理方式，反諷其對自身體制內暴力與悲劇的漠視這種集體反彈，反映的不只是情緒宣洩，而是台灣社會對中共話語的高度警戒：即便語言轉為溫和，也難以掩蓋其一貫政治目的。

謠言操作未遂 滲透手法再現

報導指出，事件後網路迅速出現「兇嫌為中配二代」的傳言，企圖將個案刑事事件轉化為族群與政治對立。陸委會隨即澄清為不實訊息，並直指有心人士藉社會不幸事件煽動內部衝突、製造聲量，此類操作手法，正是典型的認知戰輿論煙霧彈，試圖轉移焦點、撕裂社會。

陸委會澄清，北捷連續攻擊事件行兇者張文非中配二代。（資料照）陸委會澄清，北捷連續攻擊事件行兇者張文非中配二代。（資料照）

悲劇不該成為統戰素材

整體而言，國台辦的「慰問」不僅未能展現善意，反而暴露其試圖介入台灣公共情緒、測試輿論反應的政治算計。對台灣社會而言，真正需要的是對受害者的關懷對治安與心理健康問題的反思，而非讓外部政治力量藉悲劇進行話語操作。

在高度資訊戰環境下，社會的冷靜辨識政府即時澄清，正是防止悲劇被二次利用的關鍵。拒絕讓不幸事件成為統戰工具，本身就是對民主社會最基本的守護。

（作者為研究生）

