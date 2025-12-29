自由電子報
自由開講》高虹安復職之我見

2025/12/29 07:30

◎ Mike Wu

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審判決撤銷一審貪汙罪，只依偽造文書罪輕判六個月並得易科罰金，免入獄。（資料照）新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審判決撤銷一審貪汙罪，只依偽造文書罪輕判六個月並得易科罰金，免入獄。（資料照）12月18日高虹安又復職當新竹市長，承辦該案的高等法院法官是郭豫珍，她判她貪污無罪，郭豫珍是在中央警察大學「犯罪防治研究所」拿到博士學位，現任高院法官，我看中央警大應該為她把研究所改名為「犯罪除罪研究所」，因為對我們法律人來說，很難接受這樣的判決。

我看過很多判例，這次的判決遠遠超出我們是非對錯的標準和認知，可能郭法官過於仁慈，只是「修改」高虹安的罪名，但沒有「更正」高虹安的罪行，所以高虹安復職後，可能老毛病不改還會再犯，現在高院檢察官要上訴最高法院，希望是非曲直有個論斷，以明白昭告社會大眾！

二審法官郭豫珍對高虹安作出撤銷一審貪汙罪的判決引發爭議；圖為法官郭豫珍。（資料照）二審法官郭豫珍對高虹安作出撤銷一審貪汙罪的判決引發爭議；圖為法官郭豫珍。（資料照）

在此順便提一下我們憲訴法修正案，為了簡單說明，我將它用數學公式列出來：15-7=8>10本來15位大法官，7人因為任期屆滿，剩下8位大法官，憲訴法修正後需要10大法官才能判定憲訴案，意思就是8要大於10，那簡直就是顛覆數學的基本原則！所以事實上就是不可能的事，當然就是違憲，連3歲小孩都能夠理解！簡單的說：一年前新修的憲訴法就是違憲的憲訴法，當然無效！

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

