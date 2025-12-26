自由開講》盧秀燕的「垃圾魔術」：一筆延後爆發的環境債

◎ 郭索

台中市府宣稱將垃圾打包可減少異味與污染，但本質上並非去化，只是封存。（市府提供、資料照，本報合成）

台中市多年未解的垃圾處理困境，近期媽媽市長盧秀燕又出新招。有民眾反映大里、霧峰地區時不時傳出惡臭，原來是大里掩埋場已被累積堆置高達四十萬噸垃圾，那是在文山垃圾焚化廠改建延宕下，被迫暫存的結果。近期卻又傳出垃圾經由所謂「垃圾太空包」轉移堆置至南屯文山掩埋場，引發地方民代與居民強烈反彈。

市府一方面宣稱打包可減少異味與污染，一方面卻無法否認，真正的去化能力要等到二〇二九年焚化廠完工後才可能恢復，整體政策明顯陷入拖延與挪移的惡性循環。

請繼續往下閱讀...

所謂「垃圾太空包」，本質上並非去化，而只是封存。把發臭的問題包起來，不等於問題消失，只是延後爆發而已。尤其在中部高溫曝曬與長期堆置條件下，塑料包材老化破損只是時間問題，一旦滲漏，受害的不是數字報表，而是周邊居民的生活品質與土地本身。市府將此包裝為技術進步，卻刻意淡化長期風險，這正是典型的掩耳盜鈴式治理。

更諷刺的是，市府多年來對垃圾減量、分類與源頭管理缺乏結構性作為，禁廚餘養豬政策遲遲未配套，導致大量高含水、高腐敗性的廚餘直接進入一般垃圾體系。這不但增加惡臭與滲出水風險，也讓後端處理成本節節升高。當政策失誤造成問題，卻再以一筆又一筆預算進行「打包」、「轉移」、「再設施」，本質上只是用公帑掩蓋決策錯誤。

民眾黨市議員江和樹親自「試聞」太空包，宣稱已經沒有味道，卻無法否定周邊居民長期聞到的惡臭事實。治理不是表演，也不是一次性的嗅覺測試，而是必須承擔時間與環境後果的責任。當市長把垃圾變魔術般地挪來挪去，卻遲遲交不出真正去化的答案，這不只是行政怠惰，更是對公共風險的輕忽。

民眾黨市議員江和樹試聞「垃圾太空包」，強調已經沒味道。（江和樹提供）

垃圾不會因為被包起來就消失，正如政策錯誤不會因為拖延就被原諒。真正的解方，應回到減量、分類、即時去化與區域公平承擔，而不是把問題一層層包裝後，留給下一個任期、下一塊土地、下一群居民承受。當治理只剩包裝，受害的終究是人民與土地本身。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法