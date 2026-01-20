自由開講》民意是權力失控的最後制衡

◎ 吳易翰

藍白輸掉2024總統大選後，在無法取得中央政府執政權情況下，只好在「立法院執政」。如今，藍白濫權立法已經為這個「小小多山的國家」帶來前所未有的威脅。

這一年多以來，藍白不僅強推「毀國賣台法案」，還癱瘓憲法法庭，製造憲政災難。所推的法案，如離島建設條例、國籍法、貪污治罪條例、立法院組織法等等，都是企圖以「打著民主反民主」，用來改變民主憲政國家的遊戲規則，亦是「毀國賣台N部曲」進行式的最佳寫照。

民進黨在臉書（2025.12.09）列出「藍白毀國賣台N部曲」，質疑在野黨扯台灣後腿、掏空國家制度。（取自民進黨臉書）

根據陸委會最新民調顯示，「8成3民眾不贊成一國兩制」。但「藍白複合體」，一路走來卻始終「逆反民意」，其「政治暴衝」的不計政治後果、政治選票，肆無忌憚做出引起各界反彈之行為，最終目的就是「只要是中共喜歡，有什麼不可以」。

當今的藍白立委三度惡修財政法，內容違憲也違法，行政院長卓榮泰已經正式宣布「不副署」。若是，藍白立委對行政院不副署的決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文第3條第2項第三款的規定，對行政院長提出不信任投票（倒閣）投票制衡。

行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍日前到監察院外開記者會。（資料照）

而美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加起來比綠營還低，這也是外界認為藍白不敢提出倒閣的主要原因之一。倘若如此，面對現今短期內恐難以解決的朝野僵局，明年的地方選舉可謂是檢視「最新民意」的關鍵時機。

現在的立法院已變成失控院，台灣人民應要把握展現「民意力量」的機會，因為民意是權力失控的最後制衡！

（作者為政治工作者）

