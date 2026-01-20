自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》民意是權力失控的最後制衡

2026/01/20 08:30

◎ 吳易翰

藍白輸掉2024總統大選後，在無法取得中央政府執政權情況下，只好在「立法院執政」。如今，藍白濫權立法已經為這個「小小多山的國家」帶來前所未有的威脅。

這一年多以來，藍白不僅強推「毀國賣台法案」，還癱瘓憲法法庭，製造憲政災難。所推的法案，如離島建設條例、國籍法、貪污治罪條例、立法院組織法等等，都是企圖以「打著民主反民主」，用來改變民主憲政國家的遊戲規則，亦是「毀國賣台N部曲」進行式的最佳寫照。

民進黨在臉書（2025.12.09）列出「藍白毀國賣台N部曲」，質疑在野黨扯台灣後腿、掏空國家制度。（取自民進黨臉書）民進黨在臉書（2025.12.09）列出「藍白毀國賣台N部曲」，質疑在野黨扯台灣後腿、掏空國家制度。（取自民進黨臉書）

根據陸委會最新民調顯示，「8成3民眾不贊成一國兩制」。但「藍白複合體」，一路走來卻始終「逆反民意」，其「政治暴衝」的不計政治後果、政治選票，肆無忌憚做出引起各界反彈之行為，最終目的就是「只要是中共喜歡，有什麼不可以」。

當今的藍白立委三度惡修財政法，內容違憲也違法，行政院長卓榮泰已經正式宣布「不副署」。若是，藍白立委對行政院不副署的決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文第3條第2項第三款的規定，對行政院長提出不信任投票（倒閣）投票制衡。

行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍日前到監察院外開記者會。（資料照）行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍日前到監察院外開記者會。（資料照）

而美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加起來比綠營還低，這也是外界認為藍白不敢提出倒閣的主要原因之一。倘若如此，面對現今短期內恐難以解決的朝野僵局，明年的地方選舉可謂是檢視「最新民意」的關鍵時機。

現在的立法院已變成失控院，台灣人民應要把握展現「民意力量」的機會，因為民意是權力失控的最後制衡

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書